Dubljevic será baja contra al Khimki

El Valencia Basket sigue preparando el partido de la Euroliga que mañana le medirá en la Fonteta ante el Khimki ruso (20.30 horas). El técnico Txus Vidorreta volverá a contar con ausencias notables. Tal y como ha confirmado el propio entrenador bilbaíno, Dubljevic seguirá de baja ya que arrastra una tendinitis aquílea y un esguince. El montenegrino tampoco estará disponible para el partido de liga del próximo domingo ante el Obradoiro. El joven Josep Puerto, que ya se perdió el último compromiso liguero ante el Fuenlabrada, tampoco podrá ser de la partida para los dos siguientes duelos al tener también una tendinitis aquílea. Estas ausencias se unirán a las de Diot, Vives, Williams y Sergi García.

Rafa Martínez, San Emeterio y Pleiss con diferentes molestias físicas han trabajado con relativa normalidad y sí podrán estar frente al conjunto ruso.

Por otro lado Txus Vidorreta ha confirmado que mañana se espera el regreso a València de Latavious Williams. El pívot estadounidense se marchó a Dallas a restablecerse de su lesión en la tibia derecha. Williams llegará con los resultados de las diferentes pruebas a las que ha sido sometido y en función de la información que arrojen se tomará una decisión sobre su futuro. Esta determinación podría ir hilada a la continuidad o no de Rudez. El jugador croata expira su vinculación con los "taronja" el próximo 30 de enero. El club valenciano tiene la opción de poder ampliar su contrato hasta final de temporada aunque hay muchas dudas ya que su rendimiento no ha sido el esperado. Si Williams ofrece garantías de poder incorporarse a la dinámica de trabajo el futuro de Rudez estará alejado de la Fonteta, mientras que si no fuera así, la dirección deportiva valoraría la opción de Rudez aunque también se trabaja en otras alternativas.

En cuanto al encuentro de mañana frente al Khimki, Txus Vidorreta ha destacado la virtudes del plantel moscovita. "Están haciendo una buena Euroliga. Tiene un plantel con jugadores de gran nivel especialmente los norteamericanos con trayectoria importante en la NBA. También tienen otros que ejercen de líderes como Shved o Markovic. Su rendimiento en la Euroliga es bueno aunque es cierto que están teniendo más problemas en la su liga, la VTB, como nos pasa a casi todos. Van situados entre los ocho primeros desde el inicio y es meritorio. Allí estuvimos cerca de ganar y esperamos mañana poder conseguirlo", ha afirmado.

Con las opciones de clasificación muy complejas en la Euroliga, el preparador bilbaíno ha incidido en no tener una presión grande en los partidos que se afronten en esta competición, sin descartar la posibilidad de poder pelear por acabar entre los ocho primeros. "La gente debe disfrutar de esta Euroliga. Mañana debemos afrontar el partido sin ninguna presión. Matemáticamente aún tenemos opciones con lo que la mentalidad que debemos tener es la de conseguir el mayor número de victorias posibles, recortar a los equipos de arriba, intentar igualarles y ya luego pasarlos. Debemos vivir el momento", ha indicado.