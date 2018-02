Alonso desafía a la nieve y la lluvia en Montmeló

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha sido el único de los diez pilotos que debían rodar este miércoles en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en la tercera jornada de test oficiales de pretemporada, que desafió a la nieve primero y a la lluvia después para dar once vueltas y firmar, así, el único y mejor tiempo con 2:18.545.



Alonso fue el primer en salir a rodar, y el único que no se limitó a hacer vueltas de instalación o pruebas de boxes, así como ensayos de salida. El asturiano se atrevió a hacer 'snowboard' con su McLaren, calzando neumáticos de lluvia extrema, y acabó con esas 11 vueltas en su haber un 2:18.545 en su último giro.



Con casi un minuto más por vuelta que lo registrado el martes, por ejemplo, Alonso no fue a buscar tiempo, que era más que imposible, sino sensaciones y hacer pruebas para, por lo menos, no tirar el día entero por la borda.



Sólo Daniel Ricciardo (Red Bull), Marcus Ericsson (Sauber), Robert Kubica (Williams) y Brendon Hartley (Toro Rosso) acompañaron parcialmente al asturiano, pero dando únicamente vueltas no cronometradas. Dos para el australiano de Red Bull y una para cada uno del resto de atrevidos.





Ni Kimi Raikkonen (Ferrari), Sergio Pérez (Force India), Romain Grosjean (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes) ni Nico Hulkenberg (Renault) salieron siquiera a pista. Una jornada perdida para ellos, después de que no hubiera acuerdo unánime entre las escuderías para suspender esta jornada y trasladarla al viernes, cuando hayy mayor temperatura.La actividad de este miércoles comenzó con. Las banderas verdes ondearon a las 12.00 horas en vez de a las 9.00 horas programadas inicialmente, debido a la nieve caída durante la noche y que seguía haciendo acto de presencia. Al mediodía, en cuanto el helicóptero de seguridad pudo volar, se dio el pistoletazo de salida al tercer día de pruebas pese a estar a 0 grados en el ambiente.Pasadas las 13.00 horas salió el primer monoplaza a pista, el McLaren de Fernando Alonso, con neumáticos de lluvia a reconocer el trazado. Fue el primer valiente en combatir el frío y poner a prueba el, aunque sin marcar tiempo. Le siguió Daniel Ricciardo (Red Bull), que tampoco cruzó la meta, tónica que seguirían el resto de escuderías que por lo menos abrieron sus boxes.