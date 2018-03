Quan la raó pot més que el cor

Com cada inici de temporada, a l'hora de redactar una opinió sobre un Gran Premi, el principal problema radica en no ser repetitiu. No obstant això, vist el vist a Catar, les coses són com són i no com voldriem que foren. Sempre és aventurat fer judicis de valor abans de temps, ja que la pressa sol ser mala consellera i motiu de molts errors. El resultat de la primera carrera, d'un total de dinou, ni pot ni ha de ser determinant per valorar les possibilitats reals d'un pilot perquè les circumstàncies i els resultats poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, és evident que cal que els aficionats valencians siguem optimistes, doncs Arón Canet no es candidat, sinó el màxim candidat. La seua actuació en el circuit de Losail cal qualificar-la de sensacional, malgrat que algú puga pensar, que el segon és el primer dels que perden.

Els 20 punts que suma al seu caseller són molt importants i poden ser-ho més a final de temporada, ja que campió ho és el més regular i no el que més carreres guanya. Recordem que Manuel Herreros, Champi, va ser campió mundial el 1989 sense guanyar cap GP eixe any. De ben segur que el Canet de la temporada passada hagués arriscat en l'última volta per superar a Martín i potser l'haguera aconseguit, però igualment s'hagués pogut haver caigut i ara sumaria 0 punts. En les carreres hi ha ocasions -i ahir ho va ser- en què s'han de seguir els impulsos del cap i no els del cor. Hui per hui –independentment de la victòria i de l´indubtable qualitat de pilotatge del madrileny Martín- el pilot de Corbera es el referent en Moto3. Arón vol reivindicar la seva privilegiada posició d´aspirant amb resultats. El seu únic objectiu és ser campió del món aquest any. Després de esta carrera, tot fa indicar que el El campionat és cosa de dos, de Canet y de Martín.

En Moto3 cal destacar la gran carrera de Jaume Masià, que ha acabat el dotzè, però molt més important que aquesta posició és el que ha estat lluitant sense problemes en un el grup de tretze pilots que es disputaven la tercera plaça del pòdium. A bon segur que seran moltes les alegries que ens donarà el jove pilot d´Algemesí.

En Moto2, als nostres paisans les coses no els han anat tan bé, i el millor ha sigut Jorge Navarro que ha acabat desè, mentre que Barberà ha creuat la meta el tretze, posició aquesta molt per davall de les seues possibilitats i de les del seu equip. Iker Lecuona, l´altre valencià participant en Catar, no ha pogut acabar i s´ha tingut que retirar.