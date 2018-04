Sergio García y Olazábal se despiden de un Masters liderado por Patrick Reed

El golfista estadounidense Patrick Reed tomó ventaja en la segunda jornada del Masters, con una tarjeta de 66 golpes, para hacerse con el liderato, en un día en el que el español Jon Rahm se coló en el Top 15 y continúa con opciones y en el que el campeón defensor, Sergio García, y José María Olazábal no superaron el corte y se despiden de la competición en el Augusta National.

Reed se llevó, además, el honor de realizar la mejor vuelta del día para terminar con 9 bajo par y comandar la general con un total de 135 golpes, dos de ventaja sobre el australiano Marc Leishman.

Jon Rahm mejoró prestaciones para acabar la jornada en decimocuarta posición, a ocho golpes del líder, algo que no lograron ni Sergio García ni José María Olazábal. El de Borriol (159) pagó cara su mala fortuna del estreno, cuando en el hoyo 15 se le fue cinco veces la bola al agua y necesitó 13 golpes para terminar, y dice adiós a sus opciones de volver a vestir la chaqueta verde que lució en 2017. Mientras, el de Hondarribia concluyó con 150 golpes y no podrá seguir el fin de semana. Por su parte, Tiger Woods no está cumpliendo con las expectativas en el torneo.