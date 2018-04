Los palos y la portera del Espanyol impiden el triunfo del Valencia

espanyol/valencia

espanyol. Mariajo, Berta, Estibi (Núria, m.72), Inés, Carola (Llompart, m.62), Baudet (Eli, m.62), Shinada, Dulce, Paloma (Brenda, m.78), Dominika y Julve. VALENCIA. Jennifer, Mandy, Ivana Andrés, Joyce, Mari Paz (Karpova, m.46), Carolina, Marta Carro (Marianela, m.62), Lombi (Peiró, m.81), Débora (Paula Nicart, m.76), Natalia Galán y Georgina Carreras. a ÁRBITRO: Inmaculada Prieto (Colegio Andaluz). TA T. amarillas: A las locales Berta, Inés, Nuria y Mariajo y a la visitante Karpova. Tr T. rojas: No hubo. e Estadio: CE Dani Jarque.



El Valencia empató sin goles en su visita al Espanyol en un partido en el que las valencianistas merecieron mucho más premio por juego y ocasiones, si bien la suerte les fue esquiva y encadenó su cuarto empate seguido. Unas veces los palos y el acierto de la portera local y otras la falta de precisión en el remate impidieron el triunfo de las valencianistas y que no se moviera el empate a cero con el que las de Jesús Oliva se mantienen sextas en la Liga Iberdrola, con 38 puntos, en puestos de Copa de SM la Reina.

Durante la primera mitad, las valencianistas vieron como Borini estrellaba un zurdazo en el poste derecho de Mariajo, en el minuto 19 aunque las visitantes respondieron con ocasiones de Carol, Mari Paz, Carro y Lombi, pero sin encontrar el objetivo.

La segunda parte no varió mucho, si bien el Valencia ya no disfrutó de tantas ocasiones pero peleó hasta el final. De hecho, Carol enganchó un centro de Borini en el minuto 93, aunque no encontraba los tres palos en su intento por marcar.