Andújar: "El tenis español es una piña"

Pablo Andujar, reciente ganador del torneo de Marraquech, considera que "el tenis español es una piña" y que todos los compañeros del circuito le han apoyado en estos tres últimos años en el que las lesiones estuvieron a punto de hacerle colgar la raqueta.

"Todos los compañeros del circuito me han apoyado, sobre todo los españoles, que son con los que más relación tengo", ha señalado Andujar en una entrevista a EFE Radio.

"Todos se han interesado por mí, con un mensaje o una llamada. Y yo les estoy agradecido. Somos personas en este mundo deportivo. El tenis español es una piña y los jugadores también lo son, y estoy muy agradecido a todos ellos", ha comentado.

El tenista conquense, afincado en València, ha valorado muy positivamente que Rafael Nadal se haya involucrado especialmente este año en la Copa Davis. "Que quiera formar parte del equipo nos da a todos los tenistas españoles mucha tranquilidad", dijo.

"Los franceses son un hueso muy duro, sobre todo en casa, donde seguramente nos pongan una pista rápida. Pero es cierto que tenemos jugadores que se adaptan muy bien a ese tipo de superficies, como Feliciano", ha comentado sobre las semifinales, del 14 al 16 de septiembre en suelo francés.

Sobre su lesión ha dicho que le ha hecho ver otros aspectos de la vida. "Uno, a veces, no valora realmente las cosas importantes. Por ese lado, la suerte que he tenido de estar esos dos años y medio lesionado me ha hecho darme cuenta de que mi vida no es el tenis, mi vida son muchas otras cosas", ha dicho.

"Y dentro de esa vida está también el tenis, obviamente. Pero el ver cómo crece mi hijo o el hecho de casarme y pasar más tiempo con mi familia y con mis amigos ha sido gracias a la lesión. Y eso me ha hecho valorar que el tenis no lo es todo y me ha hecho, quizá, estar más tranquilo", ha añadido.

"Muy contento y a l mismo tiempo sorprendido después de tanto tiempo sin poder competir", ha apostillado sobre su triunfo. "Es una sorpresa ganar un torneo ATP 250. No es un jugador que gane mucho, solo tenía tres torneos ATP, y después de dos años y medio sin poder competir al cien por cien, ha sido una sorpresa para mí llevármelo".

Andujar será uno de los integrantes de la Armada en el próximo Mutua Madrid Open, gracias a una invitación del torneo que se disputa en la Caja Mágica del 4 al 13 de mayo. "Primero agradecer a la organización que me ha concedido el "wild card" y me da la oportunidad de jugar otro año en Madrid después de dos o tres años sin poder hacerlo", ha dicho.

"Agradecérselo personalmente a Feliciano López, a Manolo Santana y en general a todo el mundo. Y en lo que a mí respecta es muy especial, porque jugar en casa y un Masters 1.000, teniéndolo en España es un orgullo y una motivación extra para este torneo. Espero darlo todo e intentar ganar el máximo de partidos si es posible", ha añadido al respecto.