Argente: "La temporada empezó mal y ha terminado peor"

El vicepresidente del Fertiberia Balonmano Puerto de Sagunto, Carlos Argente, aseguró tras poner fin a una temporada que se ha saldado con el descenso del equipo valenciano de la Liga Asobal que la temporada "empezó y ha terminado peor".

En un comunicado del club, Argente indicó que está "claro" que han "fracasado" y que ahora deben reflexionar "serenamente" sobre lo que "espera" al club en la Asamblea de Socios que se celebrará el 30 de mayo.

Con la liga concluida tras la derrota esta última jornada ante el Irún, el Fertiberia es definitivamente el decimoquinto clasificado con 13 puntos y se ha quedado a cinco de la salvación y lejos de los 22 que se propuso como objetivo Sergio Berrios cuando llegó al banquillo al final de la primera vuelta.

El vicepresidente lamentó que los dos últimos partidos han sido "una auténtica penitencia para el club" porque era "imposible" pedir un "sobreesfuerzo" a un proyecto "caducado", aunque hizo un llamamiento a la regeneración además de mostrar su confianza en contar con el apoyo de Fertiberia, el Ayuntamiento y la afición para regresar a la Liga Asobal la temporada próxima después de ocho en la máxima competición.

"La temporada empezó mal y ha terminado peor", insistió Argente, quien añadió que el equipo "no cogió el pulso a la competición en ningún momento y ni tan siquiera el cambio de míster revirtió la situación?. El vicepresidente cree que el estado de ánimo del equipo fue "clave" en los dos primeros meses del 2018.

"El equipo jugó muy bien, cambiando la dinámica de juego con Sergio Berrios, pero no se tradujo en puntos. A partir de ahí, la ansiedad de los jugadores por vencer, las dinámicas de vestuario y el entrenador hicieron que cada partido fuese una final a vida o muerte donde no fuimos capaces de superar esas adversidades", argumentó Argente.