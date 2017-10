El Congreso aprueba por unanimidad la prórroga del plan Prepara hasta abril

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad la prórroga hasta el 30 de abril de 2018 del plan Prepara, un programa para desempleados de larga duración que incluye una prestación de hasta 450 euros mensuales, y que quedó extinguido el pasado mes de agosto.

El real decreto ley, que también recupera la reducción del 20 % en la cotización de los trabajadores del hogar, ha contado con el voto a favor de todos los diputados aunque desde la oposición han pedido al Gobierno mejoras en los programas de protección para desempleados.

Durante su intervención en el Congreso para defender la ampliación, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado que la prórroga ha sido fruto del consenso y que se trabajará con los agentes sociales y las comunidades para revisar este tipo de programas, hacerlos más eficientes y ver la "complementariedad" entre los distintos planes autonómicos y estatales.

En agosto, el Plan Prepara dejó de prorrogarse de forma automática una vez que bajó el nivel de paro del 18 % y tras conocerse una sentencia del Tribunal Constitucional que estimaba un recurso del Gobierno Vasco al considerar que la gestión de estas ayudas corresponde a las autonomías.

Ante esta situación, el Ministerio de Empleo pidió a las comunidades autónomas una encomienda de gestión para poder prorrogarlo de forma extraordinaria que se acordó el pasado mes de septiembre. La ampliación tiene carácter retroactivo.

Báñez ha destacado hoy que, desde su puesta en marcha, casi un millón de parados (957.370) han sido beneficiarios del Prepara y un tercio de ellos ha terminado reincorporándose al mercado laboral.

El diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez ha criticado que con esas cifras de inserción laboral se "tardarían 40 años en acabar con los parados de larga duración" y ha pedido al Gobierno que deje los "parches" y abogue por programas más eficientes.

Desde el PNV, el diputado Íñigo Barandiarán ha puesto esta prórroga como ejemplo de una forma flexible de interpretar la ley ante una situación excepcional, en alusión a Cataluña, y no usarla como un "elemento de castigo".

"No solucionen los problemas usando la ley como un martillo, Cataluña no es un clavo como el Prepara no lo es", ha añadido.

Desde Podemos, la diputada Isabel Franco ha pedido al Gobierno que se deje de ayudas de "miseria" y de repetir "el maldito y cínico mantra" de que un "trabajo de mierda es la mejor política laboral".

Y desde el PSOE, la diputada Josefa Inmaculada González ha insistido también en la necesidad de mejorar las políticas de protección a desempleados y ha definido el apoyo del PSOE a esta ampliación del Prepara como un acto de responsabilidad.