EDEM y Banco Sabadell renuevan su colaboración

La secretaria general de EDEM Escuela de Empresarios, Hortensia Roig, y el presidente de la Fundación Banco Sabadell, Miquel Molins, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades. En virtud al acuerdo, la fundación ha becado a cuatro estudiantes del Centro Universitario de EDEM del presente curso 2017-2018: dos del MBA Junior, uno del Grado en ADE para Emprendedores y otro del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial.

El convenio, que ya se suscribió para el curso 2016-2017, tiene como objetivos promover, difundir y expandir del emprendimiento a través de los distintos cursos y programas organizados por EDEM, así como apoyar el talento de los más jóvenes acompañándoles en su formación académica. A la firma han acudido Helena Bouza, quien cursó el año pasado el MBA Junior becada por la Fundación Banco Sabadell, y los dos alumnos de grado becados en este curso: Mariano de Lasala, de 3º del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, y Pablo Carrillo, estudiante de 2º del Grado en ADE para Emprendedores.

"Becar es simplemente invertir. Estas becas permitirán que haya progreso en un futuro y justifican nuestra labor, tanto de la Fundación Banco Sabadell como del propio Banco Sabadell", ha resaltado Miquel Molins. "En EDEM el 30% de los alumnos de su Centro Universitario reciben becas o ayudas. Muchas de ellas las asume EDEM pero es fundamental que patronos nuestros, como es la Fundación Banco Sabadell, se impliquen en becar a alumnos. Es una gran satisfacción", ha subrayado por su parte Hortensia Roig.

"No me esperaba esta oportunidad, no caerá en saco roto. Mi intención es aprovecharla al máximo", ha asegurado Mariano de Lasala. El alumno compagina sus estudios con una colaboración en un proyecto de Lanzadera, al igual que hace Pablo Carrillo: "Yo quiero emprender, lo tengo clarísimo. Gracias a esta beca puedo compaginar mis estudios por la mañana y mi colaboración en un proyecto emprendedor por la tarde", ha afirmado. Por último, Helena Bouza ha recordado cómo conoció en su Galicia natal de la existencia del MBA Junior. "No conocí un MBA igual en toda España", ha señalado. "Gracias a las becas de la Fundación Banco Sabadell mucha gente puede crecer y se desarrollarse", ha concluido.