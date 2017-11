El sector de ferretería, baño y construcción busca negocio para crecer en los Balcanes

Los Balcanes, con 22 millones habitantes y una serie de países de incipiente desarrollo, ofrece un gran potencial y muchas posibilidades de crecimiento para las empresas valencianas. Del mismo modo, la marca ´España´ es un valor en alza en estos países, lo que ayuda a que las exportaciones de empresas españolas sean una oportunidad excelente para las empresas de aquí.

ARVET, agrupación de exportadores de transformados en la que se integran ASEBAN, ASFEL y ARVEFER, ha realizado una valoración del impacto que está teniendo su Sicomex en los Balcanes (Serbia, Kosobo, Croacia, Eslovenia, Bosnia & Herzegovina, Macedonia y Montenegro). Sicomex es un servicio de ARVET, mediante el que las empresas tienen la posibilidad de acceder, implantarse y consolidarse en un mercado exterior. Desde 2012, los SICOMEX de ARVET han generado ventas por valor de un millón de euros. El año pasado ya se llevó a cabo la primera experiencia de misión inversa en Balcanes, con el apoyo de IVACE.

Como en todos los Sicomex, desde ARVET se cuenta con un promotor nativo en destino, que ayuda a las empresas en la difícil tarea de acceder y consolidarse de manera permanente en un mercado. En este sentido, el delegado de ARVET para los Balcanes, Marko Gavrilovic, ha recordado que en el caso de los Balcanes, las empresas españolas tienen mucha dificultad para llegar al nicho de potenciales clientes. Según ha explicado, "hablamos por ejemplo de que en esa zona pueden existir cerca de 30 o 40 empresas atractivas para las empresas españolas del sector que trabaja ARVET".

Asimismo, ha remarcado que, al dedicarse ARVET al sector de Ferretería-Bricolaje; y al sector de Equipamiento de Baño, "en los Balcanes hay mucho fabricante de muebles, y nosotros tenemos experiencia y asociados que son fabricantes de componentes para muebles, por lo que intentamos que ellos vendan en esas fábricas". "En cuanto al sector de Equipamiento de Baño, y aunque existe fabricación local, la presencia de empresas españolas azulejeras nos ayuda directamente por la sinergia entre productos, además contamos con la competitividad en calidad y precio del producto español en comparación con otros competidores", ha señalado Marko Gavrilovic.

Para Gavrilovic, "la empresa lo que quiere es vender y lo que les ofrecemos es una herramienta para acceder al mercado sin ir a puerta fría, mediante un contacto continuo y comercial. Muchas empresas no tienen red de comerciales o departamento de externalización, pero tienen buen producto y se apoyan en programas como este para salir a nuevos mercados. Balcanes es un mercado atomizado porque está compuesto por países pequeños y eso conlleva también mucha dificultad en los desplazamientos.

En su opinión, "los Balcanes no es un mercado como Francia o Alemania que tienen un gran volumen de ventas. Pero como diferencia, ofrece muchas posibilidades porque tiene una población de 22 millones de habitantes y no existe mucha competencia internacional. En este caso, no es un mercado tan grande, pero al no ser tan maduro, ofrece muchas posibilidades."

Sobre Arvet

ARVET, la Agrupación de Exportadores de Transformados, asociación con más de 45 años de antigüedad, tiene como objetivo promover la internacionalización de las empresas asociadas, apoyando, defendiendo y promocionando sus productos y marcas. Para ello, colabora con los principales organismos de apoyo a la exportación, así como entidades nacionales y autonómicas.

ARVET cuenta con 142 asociados integrados en los sectores de ferretería/bricolaje, equipamiento para baño, limpieza e higiene, materiales de construcción, maquinaria y otros transformados. ARVET ofrece servicios personalizados de internacionalización en más de 40 países.