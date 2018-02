La Generalitat busca fondos para lograr un plan económico que genere empleo

El Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico Valenciano, promovida por la Generalitat a través de diez líneas estratégicas que se desarrollan en 34 objetivos prioritarios y 118 iniciativas concretas, pretende cambiar el modelo de la Comunitat Valenciana para apostar por una economía basada en la innovación y el conocimiento. La propuesta de las conselleries de Economía Sostenible y de Hacienda, cuyo informe ha sido supervisado por el IVIE, incluye propuestas para captar fondos nacionales e internacionales y atraer talento valenciano, según aseguraron ayer los los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafa Climent.

Entre los objetivos están el aumento de la inversión empresarial en I+D+i, el refuerzo a la financiación del sistema valenciano de innovación; el desarrollo de actividades de nuevas actividades orientadas hacia una economía sostenible y circular; fomento de la atracción de inversiones nacionales y extranjeras; la lucha contra el Cambio Climático o la mejora de cohesión territorial y social, entre otras.

Marina y Distrito digital

La administración autonómica ha agradecido a las organizaciones económicas y sociales representadas en este acto (CEV, UGT-PV y CC OO-PV) el apoyo y la aportación de ideas que han prestado.

Entre estas iniciativas, la directora general del Sector Público, Empar Martínez, destacó como una de las líneas estratégicas prioritarias la apuesta por la Marina de València y el Distrito Digital de Alicante, así como el respaldo e impulso a la industria azulejera, considerada un modelo de actuación en la transformación del tejido productivo.



Banco Público y banda ancha

Otros de los objetivos presta especial atención a la mejora de la financiación empresarial, apostando por entidades como el IVF como banca pública valenciana y la SGR como herramienta esencial para apoyar a las pymes valencianas. «Además -explicó Empar Martínez- el plan presta especial atención a las necesidades de aprendizaje y formación, impulsando la cultura emprendedora y apostando por la colaboración entre las universidades y el tejido empresarial».

"Para potenciar el empleo sostenible y la economía social hemos incluido, entre otras iniciativas, la elaboración de un plan de fomento del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ética y la responsabilidad social en las empresas y el sector público valenciano", ha dicho la directora general.

Además, el plan contempla el fomento de la internacionalización de las empresas a través de planes de promoción exterior, así como la optimización de la actividad ferial internacional en la Comunitat Valenciana. También, el impulso para la finalización del corredor mediterráneo "como eje prioritario transeuropeo de mercancías y pasajeros" y el fomento de la red de banda ancha de nueva generación en todo el territorio.

Además, el plan apuesta por garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social así como favorecer el equilibrio medioambiental y territorial, con iniciativas concretas como es la revisión de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático 2016-2020-2030.

"La falta de financiación del Gobierno no ayuda"

El plan recoge también la necesidad de conseguir la reforma del modelo de financiación como eje prioritario para la transformación del modelo económico.

Durante su intervención, Soler ha hecho especial hincapié en este punto y ha afirmado que "el sistema de financiación está siempre ahí pero en un día como hoy hay que recalcarlo. La transformación del modelo económico está condicionada a la capacidad de financiación que tengamos y hoy por hoy, nos encontramos con una capacidad restringida, condicionada por la insuficiencia de recursos que padecemos".

"La posición de la Generalitat frente a la actitud que presenta el Gobierno central, contraria a los intereses de la Comunitat Valenciana, es clara. No vamos a aceptar ningún acuerdo de futuro que no solucione los problemas del pasado. Los valencianos tendremos que hacernos cargos de la deuda que proviene de una mala gestión pero no de aquella deuda que deriva del maltrato histórico que padece esta comunidad", ha señalado Soler.