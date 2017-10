Méndez de Vigo corrige a ´The Times´: "El Gobierno evitará la violencia"

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha negado haber afirmado que el Gobierno vaya a usar la fuerza en Cataluña para hacer cumplir la ley, como ha publicado 'The Times', al que ha reclamado una rectificación.

En un escrito dirigido al diario británico, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte se queja de la frase que se ha utilizado para titular una entrevista que concedió este pasado lunes a su corresponsal en Madrid, y que le atribuye la afirmación de que el Gobierno de Mariano Rajoy estaría dispuesto a usar la fuerza en Cataluña.

"Leo con gran sorpresa la información que hoy publica 'The Times', firmada por su corresponsal en Madrid Graham Keeley, y que, en su edición digital, se titula "Spain will use force if Catalonia protests against direct rule", comienza la misiva de Méndez de Vigo en la que protesta por la atribución de esa frase.

Según el ministro, durante la entrevista con el corresponsal de 'The Times' no utilizó esas palabras. "Jamás expresé que ni los Mossos de Escuadra, ni cualquier otra policía de nuestro país, fuesen a utilizar la violencia", asegura en el escrito de queja, donde recuerda que en la misma entrevista dijo, como sí ha publicado el diario británico, que "ningún gobierno quiere ningún acto de violencia".

"Además, me llama poderosamente la atención que en ese entrecomillado su corresponsal omita mi afirmación "El Gobierno evitará los actos de violencia", que refleja claramente el sentido de mis palabras, totalmente contrario a lo que publica 'The Times', añade Méndez de Vigo, que defiende en la carta que España es "una democracia consolidada y plenamente integrada en la Unión Europea, respetuosa con los derechos humanos".