La UD Alzira busca asaltar el ‘coliseo’ romano para sellar la permanencia

La UD Alzira afronta el domingo la primera final por la permanencia. Por suerte para los azulgranas habrá una segunda oportunidad, ya que el encuentro no tiene las mejores expectativas. Mañana a las 12 se enfrentará a un At. Saguntino que llega animado por la victoria lograda en Terrassa en el minuto 94 que le ha vuelto a dar esperanzas de salvación. Los romanos están a un punto del Alzira, pero también tienen a tiro a equipos como el Espanyol B o Mestalla, que se han complicado la vida en los últimos partidos junto a Andratx o la Penya Deportiva.

La directiva saguntina decidió que cada socio pueda invitar a tres aficionados más para que el Nou Camp de Morvedre sea una caldera. Además, no pondrá a la venta en taquilla entradas para la afición visitante que tuvo hasta ayer para reservarlas por internet. Aún así, el conjunto alzirista estará acompañado de casi cien aficionados, una cincuentena viajarán en autobús.

El At. Saguntino está en una situación no esperada a principio de temporada. Sin embargo, el técnico de la UD, Marc Garcia, destaca su potencial: «Es un equipo rocoso que ha ganado varios partidos en los últimos cinco minutos en su campo porque no para de luchar». Marc espera que los ‘rotgets’ejerzan «una presión extrema, pero no hemos de perder nuestra identidad, de intentar tener el balón». El alzireño tampoco pretende ir a por el empate «porque también nos obligará a ganar contra el Manresa y quien va a empatar, suele perder».

Las estadísticas no son positivas. Los alzireños solo han ganado cinco de los 22 encuentros disputados en la capital saguntina.

En la UD Alzira, Marc Garcia recupera a tres jugadores: los sancionados Solbes y Mángel y Laurel, que se perdió el partido contra el Mestalla por lesión. Por el contrario, el técnico alzireño tiene la más que sensible baja de Lado, que cubrió el segundo ciclo de amonestaciones más la de Joaquín, que cumplirá el segundo y último partido de sanción. El técnico alzireño tiene variantes en todas las zonas. Puede jugar con dos centrales: Robert Costa y Solbes o añadir a Bono para hacerlo con tres. En el doble pivote junto a Laurel podría situarse Sala, tras su buen partido contra el filial valencianista o Unai Veiga, y volver a alinear a Busquets en banda y a Gio y/o Palacín en punta.

