Francisco Granados niega el chivatazo de un guardia civil en el caso Púnica

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha negado hoy en el primer juicio del caso Púnica que el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le diera el soplo de que le estaba investigando y ha asegurado que nadie le dijo "nada de si se había colocado una cámara" frente a las empresas de David Marjaliza.

"Este señor no me dice nada de que haya una investigación abierta contra mi ni contra nadie", ha asegurado Granados durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional, en el que ha reconocido que tuvo un encuentro con Talamino -también acusado- el 5 de septiembre de 2014, en las fiestas de Valdemoro (Madrid), en el que le dijo que "había compañeros suyos trabajando" en la localidad.

Sin embargo, ha admitido que "este comentario tan inocuo" le causó cierta preocupación porque le sonó "a advertencia", por lo que llamó al también acusado José Luis Caro, guardia civil en excedencia y amigo de Talamino, para que lo intentase aclarar y él le dijo que le extrañaba que el agente le hubiese dicho esto y que estaría "borracho".

"Lo único que yo quiero saber es si esto va conmigo", ha explicado Granados, que ha reconocido que hasta llegó a meterse en Wikipedia para buscar a qué se dedicaba la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Me meto en Internet y veo en qué departamento trabajaba y veo que tiene enjundia".

Seis minutos después de esa conversación con Caro, Granados llamó al presunto 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza y le alertó de lo que le había dicho la noche anterior Talamino.

"Anoche me hizo un comentario, que no me gustó, uno que está en la UCO. No sé cómo sacó la conversación. No te mencionó pero dijo como que estaba en tu puerta haciendo cosas", le dijo Granados a su socio Marjaliza en una conversación telefónica reproducida hoy en la sala.

El exconsejero ha negado, como sostiene la Fiscalía, que primero intentase confirmar la versión de Talamino con su asesor Caro Vinagre para después advertir a Marjaliza y ha asegurado además que el 'conseguidor' ya sabía que había una investigación en marcha contra él.

De hecho, en un encuentro que tuvo con él días después, Marjaliza le contó que "llevaba desde 2013 tomando medidas" porque sabía que le estaban investigando y que tenía "los teléfonos pinchados por la Audiencia Nacional", por lo que borró "los discos de su oficina" y regularizó el dinero que tenía en el extranjero, pero que creía que eso "no tenía que ver" con Granados.

"Se va incluso a ver a una pitonisa -ha dicho Granados- para que le diga si lo de la Audiencia Nacional va a salir bien y le dicen que no se preocupe, que no es por el tema de Gürtel", a lo que Marjaliza contestó "Vale, ya me quedo más tranquilo".

La fiscal Carmen García Cerdá ha comenzado el interrogatorio preguntando a Granados por sus cuentas en Suiza y éste ha reconocido, como ya hizo en instrucción, que tuvo dinero en el extranjero pero que procedía de sus inversiones en bolsa y de la época en la que se dedicaba a la banca antes de entrar a la alcaldía de Valdemoro, en 1999.

"Como ya declaré en sede judicial, yo tuve desde 1993 dinero en Suiza (...) Una cuenta que cerré en 2005", ha dicho Granados. Sin embargo, minutos después ha asegurado: "Yo ya expliqué que cuando entré en política (en 1999) cerré la cuenta en Suiza".

También ha explicado que "Marjaliza se quedó con esos fondos" que tuvo en Suiza "mediante un poder" y ha asegurado: "Yo ya no tengo dinero en Suiza y, si su señoría me lo permite, ya en ningún otro país".

Los exdirigentes del PP Francisco Granados e Ignacio González, en otro tiempo 'manos derechas' de la expresidenta Esperanza Aguirre, han coincidido a primera hora de esta mañana en la Audiencia Nacional, donde ambos están imputados en sendas tramas de corrupción.

Aunque no se han visto, los dos exdirigentes 'populares' han pisado a la misma hora las dependencias del tribunal que les investiga, que está situado precisamente frente a la sede del partido en el que militaban, en la calle Génova de Madrid, aunque han accedido por puertas distintas.

Por un lado, se ha podido ver llegar a González minutos antes de las nueve de la mañana para, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, cumplir con las comparecencias semanales que le impuso el juez Manuel García Castellón cuando ordenó la semana pasada su puesta en libertad bajo fianza de 400.000 euros.

El expresidente de la Comunidad de Madrid está imputado en la trama de corrupción conocida como 'Lezo', que investiga las presuntas irregularidades de su gestión al frente del Canal de Isabel II, y concretamente la expansión de esta empresa por Sudamérica. Está acusado de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación.

Por su parte, Francisco Granados ha accedido por otra entrada al tribunal, concretamente por la puerta por la que se llega a las salas de vistas, para declarar como imputado en el primer juicio de la trama de corrupción denominada 'Púnica', por la que el exdirigente 'popular' estuvo más de dos años y medio en prisión provisional.

Concretamente, ha comparecido por la pieza de la trama relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles, que también están imputados, le habrían dado en el año 2014 sobre el hecho de que estaba siendo investigado.

Los acusados se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel cada uno por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos, ya que considera que la información que recibió Granados "obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño" al 'caso Púnica'.