Junqueras señala a Marta Rovira como la opción de ERC para presidir la Generalitat

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho llegar desde la cárcel una carta a la militancia en la que tiende la mano al espacio de los 'comunes', con quienes propone "tejer complicidades", y sugiere su apoyo a que Marta Rovira llegue a convertirse en la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña.

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Junqueras reconoce que el Govern ha cometido "errores": "Ingenuos, creímos que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea no permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes contra la ciudadanía y las instituciones catalanas".

No obstante, el vicepresidente del Govern cesado pone en valor el hecho de que el 1-O finalmente se pudo "votar" y destaca el papel jugado por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya que "pocas personas", dice, "remaron tanto y desbrozaron el camino".

"Démosle confianza siempre, se lo ha ganado como nadie. Siempre empujando, resolviendo dificultades y superando todo tipo de obstáculos; sin ella no habría sido posible", añade.

A Junqueras, ERC no le hace "sufrir" porque "no podría estar en mejores manos", en alusión a Rovira: "Va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que nunca se rinde, con una determinación y un convencimiento inigualables, sensata y audaz a la vez, tozuda y obstinada pero también dialogante y pactista. Todos a su lado, no la dejemos nunca sola. República tiene nombre de mujer".

Junqueras pone de relieve que el camino recorrido hasta ahora por el independentismo es "impresionante", porque ha permitido poner Cataluña "en el mapa de Europa y del mundo", aunque aún es "insuficiente".

Para Junqueras, es "imprescindible continuar con la voluntad de sumar y sumar para disponer de una verdadera palanca de cambio político y social".

A poco más de un mes de las elecciones, y con la sentencia aún pendiente sobre el caso Palau de la Música, que salpica a la antigua CDC, Junqueras hace hincapié en que ERC "nunca ha metido la mano en la caja", en contraste con la "industria de la corrupción que hoy es el PP" y pese a que "la corrupción en Cataluña también ha hecho daño en las filas soberanistas".

En el camino recorrido hasta este miércoles, señala, el independentismo ha sumado "nuevos aliados no necesariamente independentistas pero sí inequívocamente demócratas".



"Tejer complicidades"



Ahora, a su juicio, hay que "tejer complicidades con aquellos que, desgraciadamente, equiparan" la proclamación de la "república" catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "por dolorosa e incomprensible que a veces nos resulte su actitud".

"Es igual. La mano la hemos de tener tendida. Siempre nos hace falta saber que nosotros somos un solo pueblo en toda su diversidad, que no importa de dónde venimos sino adónde queremos ir", remarca Junqueras, para quien "antes que independentistas somos demócratas".

De cara a las elecciones del 21 de diciembre, hace un llamamiento al independentismo a participar y "ganar", pese a ser unos comicios "convocados por el PP de los sobres".

"En estas elecciones, nuestro candidato también es el presidente legítimo, Carles Puigdemont", subraya Junqueras, en alusión a la candidatura de Junts per Catalunya.



Listas separadas



Junqueras se reafirma en su apuesta por concurrir con listas separadas del independentismo, para pasar "tres rastrillos que no dejen a nadie al margen", tras constatar que "no cuajaba" una candidatura unitaria.

De cara a la campaña electoral, Junqueras llama a los suyos a "obviar toda pelea" y a "no participar en polémicas que sólo desgastan", porque es una "irresponsabilidad que distrae" del objetivo "imprescindible", que es que "todos los demócratas den un paso adelante y llenen las urnas de dignidad y esperanza".