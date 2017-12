El mundo de la política lamenta la muerte de Marín

La muerte del exvicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín ha provocado una avalancha de socialistas que expresan su dolor por la noticia y su admiración por el también ex presidente del Congreso de los Diputados en la red Twitter.



Así, la cuenta del PSOE asegura que se trata de un "día triste para toda la familia socialista. Nos ha dejado Manuel Marin. Nuestro cariño y afecto para toda su familia".





Rajoy: "Un gran hombre comprometido con el servicio leal a España y a Europa"

Rivera: "Uno de nuestros europeístas"

El secretario general del PSOE,ha anunciado que "una persona a la que los españoles debemos mucho. Un fuerte abrazo para su familia".La presidenta de Andalucía,, ha asegurado que Manuel Marín ha sido un "compañero entrañable y querido, con quien he compartido en los últimos tiempos conversaciones y preocupaciones.. Un gran abrazo a su familia".El presidente de Extremadura,, ha apuntado que "En nombre de los socialistas extremeños nuestro pésame y cariño para su familia. Fue un orgullo estar juntos.También el ex secretario generalha lamentado la muerte de "un gran socialista, un gran compañero, una persona a la que los españoles debemos mucho. Un fuerte abrazo para su familia".El ex ministro socialistastambién ha destacado la "triste noticia. Excelente socialista y compañero ejemplar. Gran servidor público".El ex diputado socialistaha expresado su pena con un breve "Hasta siempre, maestro".El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lamentado también el fallecimiento de Marín,, como ha definido Rajoy al que fuera presidente del Congreso de los Diputados."Mi sentido pésame a la familia, compañeros y amigos de Manuel Marín, un gran hombre comprometido con el servicio leal a España y a Europa. Descanse en paz", ha escrito Rajoy en su cuenta de Twitter.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado a Marín como "uno de nuestros europeístas" por su labor en la adhesión de España a la Unión Europea.ha escrito Rivera en su cuenta personal de Twitter tras conocer el fallecimiento de Marín.También desde instancias europeas han comenzado a llegar a través de las redes sociales las muestras de condolencia por la pérdida de Marín y así, el presidente de la Comisión Europea,, le ha denominado