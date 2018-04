El exalcalde de Cartagena tilda a la candidata del PP de "peluca rubia con los labios bien pintados"

El exalcalde de Cartagena y edil en el Ayuntamiento por el partido Movimiento Ciudadano, José López, ha vuelto a despertar la polémica con unas declaraciones sobre la consejera Noelia Arroyo que han sido tachadas de machistas. López ha criticado, en una entrevista concedida a Onda Cero en la ciudad portuaria, que Arroyo sea la candidata del Partido Popular a la alcaldía.

Ha insistido en que la actual consejera de Transparencia y portavoz del Gobierno regional no está capacitada porque "uno puede trabajar en la prensa, pero eso no te habilita para manejar una ciudad de 220.000 habitantes con un presupuesto de más de 200 millones de euros y ella, que yo sepa, no ha demostrado nada de su bagaje".

"Yo soy empresario, sé gestionar, lo he demostrado, hemos hecho un milagro económico de pagar 78 millones de euros de la deuda que había dejado su partido en dos años, más siete de casco antiguo, más bajar todas las tasas, todos los impuestos. Eso es trabajar de verdad, gestionando por los cartageneros. Ellos hacen otra cosa, venden esos programas del corazón, esas pelucas rubias con los labios bien pintados", ha asegurado.

El exjefe del ejecutivo local ha criticado que el Partido Popular haya utilizado "la Semana Santa de Cartagena para venderse". A lo que ha añadido que, "cuando Noelia Arroyo ha tenido que presentar una foto de Semana Santa, presenta una con ocho años".

Pero las quejas hacia su nombramiento como candidata no han cesado ahí. Y es que José López ha querido recalcar que "es una señora que no se casa en la Caridad, sino en la Catedral de Murcia, una señora a la que estoy segurísimo de que le gusta mucho más el nombre de Fuensanta que el de Caridad".

Además, López ha recordado que Noelia Arroyo fue elegida "doña Sardina 2009 y se viste de huertana. Y ahora quiere vendernos que quiere a Cartagena".

También ha puesto en duda la idoneidad de Arroyo como candidata a la alcaldía al asegurar que "no ha pedido perdón" por defender y acompañar a Pedro Antonio Sánchez, "que ahora está imputado".

"¿Eso es lo que queremos para Cartagena, otra mentirosa más?", ha concluido López.

De forma espontánea, las acusaciones de José López han obtenido la respuesta de varios usuarios de Twitter que, bajo el hashtag #YotambiénsoyRubiayMepintolosLabios, han criticado sus declaraciones.