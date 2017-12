Raquel Alario, una nueva fallera en París

Va camino de convertirse en un clásico: en los últimos los años, la ciudad de París contempla la presencia de la que ha sido fallera mayor de València, pudiendo componer unas imágenes espectaculares en los entornos tan especiales de la Ciudad de la Luz. Hace apenas unos días se ha repetido la escena con Raquel Alario. Algo en lo que tienen la culpa tanto Levante-EMV como la Casa Regional Valenciana de París.

La historia es sencilla y obliga a remontarse a febrero de 2016. En aquel momento, y para la realización del Extra de Fallas de Levante-EMV, este diario organizó una visita a la capital de Francia con Alicia Moreno y Sofía Soler. Además de visitar la sede de la Unesco, el escenario era ideal para componer fotografías que ya son "marca de la casa" con las representantes de la fiesta en entornos emblemáticos.

Aquel viaje incluyó una visita especialmente emotiva a la Casa Regional, donde hubo una recepción especial a tal efecto. Hacía más de 30 años que una fallera mayor de València no visitaba la sede de los valencianos y descendientes de los mismos que siguen manteniendo este particular cordón umbilical con su tierra.

Pasados unos meses tocaba celebrar la presentación de la fallera mayor de la Casa. Y sus responsables tuvieron la idea de invitar a Alicia y Sofía, en recuerdo de aquella experiencia tan especial. Ambas, que hacía pocas semanas habían cedido ya el cargo a Raquel Alario y Clara Parejo, volvieron a la capital francesa y recibieron nuevamente el cariño de los miembros de la asociación. Y aprovecharon para volver a hacerse la fotografía que había servido de portada del Extra de Fallas unos meses atrás: ambas, con la Torre Eiffel de fondo, en un cielo nocturno, con las manos entrelazadas.

Con aquella visita empezó a gestarse lo que, si las posibilidades lo permiten, va a ser una constante: invitar a las falleras mayores de Valencia del año siguiente. En esta ocasión, Raquel Alario acudió a la cita (Clara Parejo no pudo a última hora asistir), que fue el 70 aniversario de esta asociación. También estuvo el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y presidente del Consejo de los Centros Valencianos en el Exterior, Manuel Alcaraz. También estuvo la nueva Regina dels Jocs Florals, Mónica Duart y fue presentado por Donís Salvador, quien intervino cantando en el fin de fiesta. También actuó el grupo Capella de Ministrers.

El acto todavía forma parte del reinado de la fallera mayor de la casa, Pilar de la Guía, quien perteneció a la corte de honor del año 2008 y que ahora reside en aquella ciudad. También estuvo, precisamente por esa afinidad, una representación de su comisión de València, la de Alberique-Héroe Romeu. La nueva fallera mayor será presentada a finales de febrero en un acto al que, probablemente, también acuda tanto Raquel como Clara.

Estar en París y vestida de valenciana (eso sí, despojada de su banda de fallera mayor, siguiendo de esta manera los protocolos al uso), Raquel no desaprovechó la ocasión para hacerse fotografías con algunos de los monumentos emblemáticos parisinos. E hizo un recorrido que evocaba las horas pasadas por Levante-EMV con Alicia y Sofía: Torre Eiffel (en esta ocasión, con la mala suerte de esa tan recurrente niebla que no siempre permite ver la parte superior), Arco del Triunfo, Sacre Coeur, Notre Dame y el Louvre. Tan sólo un cambio: ella fue a la noria y el Obelisco y nosotros al Centro Pompidou. El "París Indispensable" acompañada por el objetivo de la cámara de su hermana Esther. Y así logró componer unas imágenes espectaculares, que comparadas en el enlace de esta página con el de sus antecesoras, no pueden ser menos que evocadoras.