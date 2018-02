Los mejores cursos gratuitos de las diez mejores universidades del mundo

Cualquiera puede estudiar en Oxford, Cambridge o Caltech sin moverse de su casa ni vaciarse los bolsillos.



Nunca el conocimiento había estado tan al alcance de todos, pero el caramelo del aprendizaje es mucho más dulce si lo imparten las instituciones con más renombre del planeta.



Las mejores universidades del mundo ofrecen cursos online gratuitos en diferentes y múltiples disciplinas: lenguas, arte, filosofía, astronomía, economía, empresariales, humanidades y un largo etcétera. Estudiar de forma presencial en estos centros es exclusivo para aquellos alumnos altamente preparados, que previamente han tenido que prepararse, hacer solicitudes de admisión, entrevistas... y aun así nadie les asegura su plaza. No obstante, gracias a la iniciativa de algunas organizaciones y a Internet hoy en día es posible acceder al conocimiento de una de estas grandes universidades y de forma gratuita.



Cada año la revista británica Times Higher Education (THE) elabora una última clasificación de las mejores 1.000 universidades del mundo. En la última lista, la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, ocupa el primer puesto.



Las 10 mejores universidades del mundo según THE



Universidad de Oxford (Reino Unido) Universidad de Cambridge (Reino Unido) Instituto de Tecnología de California (Estados Unidos) Universidad de Stanford (Estados Unidos) Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos) Universidad de Harvard (Estados Unidos) Universidad de Princeton (Estados Unidos) Imperial College de Londres (Reino Unido) Universidad de Chicago (Estados Unidos) Universidad de Pensilvania (Estados Unidos)

1. Universidad de Oxford

La Universidad de Oxford ofrece varios cursos gratuitos por internet a los que puedes acceder a través de podcasts, textos y videos."Hay miles de materiales de alta calidad para el beneficio de la educación internacional", se lee en el apartado Open Collections (colecciones abiertas) de la página web del centro educativo.'De la pobreza a la prosperidad: comprensión del desarrollo económico' (Economía y Finanzas). Impartido en inglés, de 2 ó 3 horas semanales durante 6 semanas.

¿Cómo pueden las sociedades pobres prosperar y superar los obstáculos para hacerlo? Impartido por el profesor Sir Collier Collier, uno de los eruditos más importantes del mundo en esta cuestión.





Universidad de Oxford / Getty Images

2. Universidad de Cambridge

Enseñanza con tecnología: Internet y herramientas

Gramática para maestros: conocimiento del lenguaje

Evaluación orientada al aprendizaje

Planificación de clases y gestión del aula

3. Instituto de Tecnología de California (Caltech)

Principios de Economía con Cálculo

Opciones de precios con modelos matemáticos

El universo en evolución

Ofreciendo lo mejor en educación para el mundo

4. Universidad de Stanford

Certificado de marketing digital

Criptografía I

Introducción a las estadísticas

Introducción a la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial para Robótica

SciWrite: Escribir en las Ciencias

Cómo iniciar una Start-up

5. Instituto Tecnológico de Massachusetts

El Instituto Tecnológico de Massachusetts o Instituto de Tecnología de Massachusetts es una universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts. Consta de cinco escuelas y una facultad y ofrece varios cursos online de forma gratuita. En este momento podrás encontrar:

Estudio de arquitectura: Construcción de paisajes.

Derecho y sociedad

Análisis económico para la toma de decisiones empresariales

Universidad de Harvard / Getty Images

6. Universidad de Harvard

La Universidad de Harvard es una centro de investigación privado de Ivy League en Cambridge, Massachusetts. Su historia (se fundó en

1636) la han convertido en una de las instituciones con más prestigio e influencia del mundo.

Álgebra abstracta

El antiguo héroe griego

Intensiva introducción a la informática

Obras maestras de la literatura mundial

Ciencia y cocina

Guerra mundial y sociedad

7. Universidad de Princeton

Redes: amigos, dinero y bytes

Reinventando el Piano

Laboratorio de historia global

Ética práctica

Imaginando otras Tierras

8. Imperial College de Londres

Escuela Imperial de Londres es una universidad británica fundada en 1907, situada en Londres en el barrio de South Kensington. Está especializada en ciencia, ingeniería, medicina y ciencias empresariales. Laes una universidad británica fundada en 1907, situada en Londres en el barrio de South Kensington. Está especializada en ciencia, ingeniería, medicina y ciencias empresariales.

Análisis de datos para un MBA exitoso (Economía)

Fundamentos de las finanzas para un MBA exitoso (Economía)

Fundamentos matemáticos para un MBA exitoso (Economía)

9. Universidad de Chicago

Comprender el cerebro: la neurobiología de la vida cotidiana

Calentamiento global: la ciencia de cambio climático

Problemas críticos en la educación urbana

Estrategias de ventas: dominar el proceso de venta

10. Universidad de Pensilvania

La Universidad de Pensilvania, conocida también como Penn o UPenn, es una universidad privada ubicada en Filadelfia, Estados Unidos.

Poesía moderna y contemporánea de Estados Unidos

Signos vitales: comprender lo que nos está diciendo el cuerpo

Mitología griega y romana

