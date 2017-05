Alaquàs celebra el tradicional Sopar Solidari 2017

El col·legi públic Mare de Déu de l´Olivar I d´Alaquàs acollirà el divendres 5 de maig a partir de las 20 hores el tradicional Sopar Solidari. Aquesta celebració és una oportunitat perquè tots els joves, pares i mares i professors i professores puguen compartir taula al sopar faixat programat per l´Ajuntament d´Alaquàs, l´AMPA del centre educatiu Mare de Déu de l´Olivar I i els joves de la Casa Joventut Sauqala, amb la col·laboració de la resta d´AMPA´s del municipi.

Aquesta activitat està emmarcada dins del Joc Solidari de la programació del Departament de Cooperació Internacional i Participació ciutadana. L´objectiu d´aquesta activitat és recaptar fons per a projectes que aniran destinats a països del tercer món i consisteix en ensenyar els xiquets i xiquetes, a través de proves i jocs, les diferències que hi ha als cinc continents. Els participants d´aquest Joc Solidari juguen per aconseguir diners que cada centre destina a un projecte seleccionat i respecte al qual s´ha treballat prèviament a les aules.

El preu del tiquets és de 2 euros per als adults i d´1 euro per als xiquets menors de 16 anys. Els punts de venta són: AMPA i a la Consergeria del col·legi Mare de Déu de l´Olivar, AMPA dels centres d´Alaquàs, el Passatge i a la màquina de l´Ajuntament d´Alaquàs i/o Policia Local. Els diners obtinguts aniran adreçats al Joc Solidari 2017 al que participaran els xiquets i xiquetes dels centres d´Alaquàs jugant per les entitats que participen.

Així, el CEIP Ciutat de Cremona destinarà enguany la seua ajuda a l´Associació Cultural, Social i Empresarial HispanoAmericanos, el col·legi Vila d´Alaquàs la destinarà a Gent Solidària de l´Horta Sud, el Bonavista a la Fundació Vicent Ferrer, el González Gallarza a Globamón, el CEIP Sanchis Almiñano a De mi casa a tu casa, el col·legi Madre Josefa Campos a la Associació Solidaria Madre Josefa Campos i el Mare de Déu de l´Olivar I a la delegació de Mans Unides d´Alaquàs.

Programació

L´Obertura de portes del col·legi Mare de Déu de l´Olivar I serà a les 19 hores. Hi hauran activitats i jocs infantils per a tots els assistents organitzats per "XTD Gestió Deportiva i events".

També actuaran grups de ball amb la col·laboració de "Temps de ball" i s´explicarà els projectes de cooperació pel desenvolupament per part de les ONGD. A continuació, tindrà lloc el sopar faixat.