Cancelada la matinal motera que se promocionó con flyers de mujeres en bikini

El club La Rabosa ha anunciado la cancelación de la ´Matinal Motera Ciutat de Torrent´, programada para este domingo dentro de las fiestas patronales torrentinas. La medida viene motivada por la polémica generada ayer por los «flyers» distribuidos por el colectivo motero para promocionar el evento. En los folletos se puede ver a varias mujeres en bikini, en unas imágenes «que atentan claramente contra la dignidad de la mujer», criticron desde el consistorio , que instaron a la asociación a «la retirada de sus redes sociales, comunicaciones internas, promociones de eventos a través de plataformas digitales, de cualquier imagen que pudiera atentar contra el honor y la dignidad de la mujer, en cualquiera de sus acepciones». Incluso amenzaron con prohibir el acto si no se cumplían sus exigencias. No ha hecho falta. La Rabosa ha emitido un comunicado en el que anuncia que ha retirado el material publicitario "en prevención y como acto de buena fe de cara a las socias del Grup y de las mujeres del público en general asistente, a las que les pueda haber ofendido. Rectificar es de sabios, y por este motivo, lamentamos si el folleto ha herido la sensibilidad de alguien y nos disculpamos públicamente, ya que no era, ni mucho menos, nuestra intención". Además, anuncia que "como muestra de nuestro apoyo queda suspendido todo evento festivo en el que pudiera entenderse ofensa hacia la mujer y velaremos por el cumplimiento de los deberes y libertades relacionados con la política de igualdad de género tan necesarias en estos tiempos y que nos afecta a todos: hombres y mujeres".

El acto, que este año celebraba su undécima edición y en el que se esperaba la presencia de más de un millar de moteros, estaba previsto para la mañana del 16 de julio en el Ágora de Parc Central. Para la campaña de promoción, el club La Rabosa había impreso centenares de «flyers» distribuidos por gasolineras y locales de ambiente motero, utilizando fotografías de anteriores ediciones en las que predominan las imágenes de mujeres en bikini, incluso montadas en motos y envueltas en espuma.

Ante esta situación, las concejalías de Igualdad y Fiestas remitió ayer al club un contundente comunicado en el que amenazaban con prohibir el evento o clausurarlo si se hace caso omiso a sus advertencias. Entre ellas, figura que «se retire con inmediatez todo material publicitario o promocional del evento en el que se use la imagen de la mujer de manera denigrante u ofensiva». Además, el ayuntamiento critica que los carteles se han elaborado «si su consentimiento» y en los que figura el logotipo oficial del Ayuntamiento, usado «sin autorización».

Los departamentos de Encarna Lerma y Alfred Costa advirtieron, a su vez, que la «autorización del espacio público en el que se desarrolla la celebración queda supeditado a la prohibición/suspensión de cualquier actividad lúdica, festiva o musical en el que pudiera usarse la imagen de la mujer de manera denigrante, ofensiva o discriminatoria, cumpliendo así con las políticas de igualdad de género que desde este consistorio se desarrollan». Además, instabano a La Rabosa a emitir «un comunicado público en el que quede constancia que en ningún momento el Ayuntamiento ha sido partícipe en la campaña de promoción iniciada por su asociación».

El club motero, como cualquier otra asociación torrentina, recibe subvenciones municipales «tras presentar el preceptivo justificante para ello», especificaron fuentes municipales. Desde La Rabosa eludieron aportar versión alguna sobre el incidente y se limitaron al comunicado que emitirían hoy en su perfil de Facebook.

La polémica suscitada obligó también a intervenir a la conselleria de Igualdad, que alertó de esta publicidad y reclamó su retirad, según revelaron desde el colectivo de Dones amb Compromís per Torrent. En palabras de Meritxell Peris, portavoz de la entidad feminista, en la publicidad «se cosifica a la mujer sólo como objeto pasivo. En 7 de las 9 fotos, se nos presenta con bikini o bañador y en actitud únicamente de distracción para la mirada del macho».

Asimismo, valoró que la promoción del evento motero «no se puede enmarcar en unos códigos propios de la actividad motera, ya que hay mujeres que siguen este modo de vida y son miembros activos de la comunidad, siendo unas grandes pilotos de moto, pero en la publicidad sólo se nos ve como acompañantes o que vamos de paquete: sólo se nos valora como distracción o reclamo y no como moteras que participan del encuentro».

Estructura patriarcal y machista

Por su parte, la concejala del grupo municipal de Compromís en Torrent, Carme Silla, consideró como «positiva» la actuación de la conselleria de Igualdad, que reclamó retirar la publicidad: «tenemos que ser muy sensibles con este tema, ya que, de manera explícita o implícita, estos contenidos fomentan la estructura patriarcal y machista que es la que provoca, como violencia máxima y final, que una mujer sea asesinada por el terrorismo machista cada tres días en España. Es necesario educar en todos los niveles y que quede claro que estas actitudes machistas no son bienvenidas en nuestra sociedad».