Ciudadanos aplaude la bajada del IBI en Sedaví

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Javier Crespo, ha aplaudido la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante este año 2017, que corresponde a una reducción de los valores catastrales de más del 8%, que solicitó el consistorio. Crespo ha explicado que "en octubre de 2015 fue aprobada una iniciativa de Ciudadanos para bajar progresivamente el IBI, de tal forma que se compensaría la subida producida durante los últimos 10 años".

El edil asegura que "el resultado de esta iniciativa fue la revisión de los valores catastrales en el año 2016 y la posterior reducción aproximada del 8 % en 2017". El concejal afirma que "esta propuesta no se había presentado hasta entonces por ningún grupo político, incluidos PSOE y Compromís que pudieron hacerlo a partir del año 2013 como oposición".

Y además, protesta porque "en mayo de este año el grupo de Cs de Sedaví solicitó de nuevo la revisión de los valores catastrales, con el objetivo de aminorar este impuesto para el próximo año". "La medida, esta vez, fue rechazada por el actual equipo de gobierno, desmarcándose del camino iniciado por Ciudadanos de ir rebajando progresivamente la carga fiscal sobre los vecinos", ha subrayado.

Por su parte, fuentes del gobierno local han desmentido los argumentos de Crespo y aseguran que tanto el PSPV como Compromís solicitaron retieradamente al PP en el anterior mandato que pidiera una revisión catastral a la baja, "cosa que nunca hizo el anterior gobierno". No obstante, el bipartito asegura que, nada más llegar al gobierno, en mayo de 2015, ésta fue una de las primeras medidas que abordaron ya que encargaron a Intervención que preparara el expediente para pedir la reducción.

La solicitud se materializó en enero de 2016, a los seis meses de entrar a gobernar la izquierda, que obtuvo respuesta positiva del Gobierno, ya que se informó de que se aplicaría una bajada de los valores del 8% para 2017. "Durante este trámite, en otoño de 2015, Ciudadanos presentó una moción en el pleno y lo que se aprobó fue un modificado en el que ya le indicamos que estábamos preparando la petición", matizan en el gobierno local, además de aportar el acta.

Respecto a la moción de 2017 que se ha rechazado, en el ejecutivo explican que "este año se ha modificado la ordenanza para incluir diversas bonificaciones y hasta que no tengamos los resultados de la recaudación, no podemos pedir una nueva bajada, como ya le explicamos a Crespo". El gobierno local lamenta que Ciudadanos "se atribuya méritos que no le corresponden".