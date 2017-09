Sedaví informa a la ciudadanía por Whatsapp

La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Sedaví ha apostado por un nuevo canal de información municipal mediante la aplicación WhatsApp. El objetivo del consistorio es crear nuevas vías de comunicación más efectivas para acercarse a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Sedaví ha creado, de este modo, un nuevo canal para dirigirse a los ciudadanos a través de WhatsApp. Un sistema gratuito, que aprovecha la conocida aplicación de mensajería instantánea para móviles, para informar a los sedaviencs sobre la actualidad y gestión municipales.

El concejal Joan Baixauli ha señalado que "en esta legislatura se ha apostado para buscar nuevas vías de comunicación que acercan a los vecinos toda la información posible de la localidad, independientemente de su edad".

Este sistema complementa en los habituales canales que utiliza el consistorio: letreros electrónicos, bandos móviles y redes sociales (facebook twitter). Si be este canal de WhatsApp no es un grupo, sino una lista de difusión donde las personas incluidas no pueden ver otros números de teléfonos ni interactuar entre ellas.

El sistema está en funcionamiento desde el 8 de septiembre y dio información a los vecinos sobre los diversos actos dentro de las Fiestas Populares y Patronales de Sedaví. Para darse de alta sólo hay que agregar en la agenda de contactos del móvil el teléfono 671 44 10 99 con el nombre infoSEDAVÍ y mandar un mensaje con la palabra ALTA y el nombre completo del ciudadano.