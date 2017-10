Datxu Peris: «Salgo reforzada en mis convicciones»

«El juicio no ha cambiado nada, era tal y como me esperaba», señalaba Datxu Peris, justo a la salida del Juzgado Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda tras declarar en defensa de la denuncia por atentar contra el honor del torero fallecido Víctor Barrio.

«Ha sido igual que en la vistilla oral, cada uno ha ratificado su postura, le verdad es que me podía haber evitado el viaje», señalaba la catarrojina en declaraciones a Levante-EMV.

Peris asegura que se sentía un poco «abrumada» por el despliegue de la Guardia Civil y los numerosos medios de comunicación que se acercaron al juzgado, aunque si algo le había llenado de orgullo era ver como habían viajado hasta Soria una veintena de activistas para apoyar su causa.

«Ellos han convertido esta pesadilla en una experiencia motivadora por la lucha de las libertades», confesaba emocionada.

La edila del grupo no adscrito en el Ayuntamiento de Catarroja se ha mantenido firme en su postura y asegura que lejos de arrepentirse «salgo reforzada en mis convicciones».

Eso sí, se muestra más resignada ante una sentencia que está casi segura que va a ser desfavorable. «He venido a declarar al pueblo de la familia del fallecido, a un juzgado pequeño con una única jueza... no sé, pero es evidente que las sensaciones no son buenas», afirma.

Eso sí, si se confirma sus pronósticos y la sentencia «que me han dicho que saldrá en unas semanas» es en su contra tiene claro que va a presentar alegaciones, «voy a llegar hasta el final por defender mis convicciones», confiesa Datxu Peris.