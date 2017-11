«No podemos hacer nada para paralizar el derribo»

? El alcalde Almàssera, Ramón Puchades ha explicado que, al ser propiedad privada el antiguo laboratorio Aurelio Gamir, «No podemos acogernos a nada para paralizarlo, pidieron la licencia y han pagado todas las tasas. Es muy complicado parar el proceso». Así, los actuales dueños presentaron un proyecto para derribarlo y tras hacer toda la tramitación necesaria, el consistorio ha aprobado el proyecto. «Si adjuntan toda la documentación no hay motivo para no aprobarlo, ellos son los propietarios». Asimismo, Puchades recordó que el edificio no está protegido y no figura en ningún catálogo. «La licencia para el derribo esta otorgada y desde el ayuntamiento tampoco podemos iniciar un proceso de compra porque nuestro presupuesto no lo permite». «Es una lástima, porque es un edificio muy bonito, pero no podemos hacer nada».