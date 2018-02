El PP critica que Bielsa no negociara la retirada de pasarelas con Ribó

El Partido Popular de Mislata se ha hecho de las denuncias vecinales recibidas que apuntan al tráfico colapsado en la Avenida del Cid, tras la retirada de las pasarelas que unían ambos lados de la misma, como "un gran problema para muchos mislateros".

"Para una gran cantidad de vecinos, especialmente los de l´Almassil, El Salt, Blasco Ibáñez y las calles adyacentes a Cardenal Benlloch, la salida natural es la calle Marcelino Oreja o la salida por la calle Palleter, que desembocan ahora mismo en los más que habituales tapones de la Avenida del Cid", denuncia el portavoz popular Jaume L. Bronchud.

Aunque el concejal ha pedido "algo de paciencia y cautela" ha asegurado que "no es comprensible que el gobierno de Bielsa, que desde febrero de 2016 que se conocía la eliminación de los pasos, no ha mantenido ni una sola reunión con los responsables de Valencia para hacer propuestas que no aislaran a los mislateros".

Durante estos dos años, los populares han preguntado en comisiones y plenos al respecto por esta eliminación que complica el tránsito a los vecinos de nuestro pueblo, sin que haya habido mayor respuesta que señalar al gobierno de Ribó como quien la ha decidido. "Bielsa tendría que haber negociado con Valencia los términos en que nos afecta la decisión y en la búsqueda de medidas para garantizar la seguridad y el fácil tránsito para los vecinos de Mislata" ha lamentado Bronchud.

El portavoz del PP considera que "deberían de haberse estudiado opciones con los técnicos para buscar soluciones posibles y, sobre todo, accesibles a las personas con movilidad reducida, soluciones que no aíslen a nuestros vecinos". El Partido Popular de Mislata ha señalado que "por una cuestión principalmente de seguridad se deberían haber estudiado opciones" y ha adelantado que "pedirán si existen informes de la Policía Local de Mislata al respecto".