El PSOE desoye a sus socios y aprueba con PP y Cs suspender la licencia del centro de menores

El PSOE de Paterna acudió al pleno de ayer con la intención de ponerse al lado del grupo de vecinos de Montecañada que rechazan la instalación de un centro de acogida en un chalé de la zona residencial. Llevó a la sesión una moción que básicamente plantea que Urbanismo realice un estudio sobre las actividades asistenciales susceptibles de poder implantarse en el municipio, que se articule un proceso de participación ciudadana para que los vecinos expresen su opinión al respecto de esos usos, y mientras se realizan ambos puntos, se suspenda temporalmente la concesión de licencias para este tipo de iniciativas.

La moción salió adelante con el apoyo del PP y Cs, y con el rechazo de Compromís y Paterna Sí Puede, socios del PSOE en el Pacte del Batà. Además, para asegurarse que la iniciativa se cumple y no se dilata en farragosos trámites administrativos, los socialistas incluyeron una enmienda in voce –ante la sorpresa del resto de grupos tras tres reuniones de la junta de portavoces– que fija un pleno extraordinario el lunes para que se vote y se hagan efectivos desde ese momento los puntos uno y cuatro de la moción: iniciar un expediente para aprobar las modificaciones en el PGOU para definir y regular los usos asistenciales en suelo privado y suspender la concesión de licencias mientras Urbanismo elabora un estudio sobre las actividades susceptibles de implantación en el municipio.

Durante el turno de intervenciones, la portavoz del PSOE, Paqui Periche, defendió la «protección a los menores» pero también «evitar el enfrentamiento entre vecinos». Por eso, «planteamos actualizar el PGOU del 90 a las demandas actuales», dijo la socialista que resaltó que ha sido su partido el que «plantea solucionar el problema» parando las licencias «para estudiarlo y que los vecinos den su opinión».

La postura del PSOE contrastaba con la de sus dos otros socios del Batà. Compromís, con las áreas de Urbanismo y Bienestar en su poder, lamentó «la bipolaridad» mostrada en el pleno «y a los que la alientan con manipulaciones interesadas», criticó Juanma Ramón. El concejal detalló que el centro previsto por la Generalitat en Montecañada «es de acogida para menores en desamparo. Son niños adolescentes que requieren de una atención integral porque sus familias no pueden, no deben o no saben hacerlo. Y no tienen condenas», aseguró el edil. Ramón se apresuró a rechazar que tengan «miedo a un proceso de participación. Es más, lo defendemos, pero no podemos dejar en manos de una votación vecinal los derechos de los menores», advirtió.

Frederic Ferri, de Paterna Sí Puede, también defendió las políticas sociales y de atención a los menores del Govern del Botànic «frente a los recortes y desmantelamiento del PP de los últimos años». El socio del Batà apuntó que la administración «tiene la obligación de velar por los menores en situación de desamparo y garantizar su educación y el desarrollo de sus derechos». El concejal también respaldó que se «pese a desconocimiento» se trata de un centro de acogida «sin adolescentes conflictivos, sin condena, ni delincuentes». Por último, Ferri preguntó a María Villajos (PP) si las pancartas de los vecinos en contra del centro se habían pagado «legalmente y no en B», en referencia a casos de corruptelas con los populares en el punto de mira.

En su turno de palabra, Villajos se mostró «en contra de los centros aislados» y anunció que presentarían tres enmiendas (que no salieron adelante) en las que proponían que se ampliara a todo tipo de suelo la cancelación de licencias (cosa que afectaría al centro de discapacitados en la carretera de Manises) o que se definiera el proceso participativo.

Desde Cs, el portavoz Jorge Ochando consideró «lícito» que se articule un proceso para que los vecinos decidan sobre la instalación del centro, y ahondó en su postura de que Montecañada «no es lugar adecuado por la falta de infraestructuras» educativas, deportivas o parques. El concejal preguntó «quién había decidido que se instale en Paterna», dejando caer si tenía que ver que Compromís tenga en cartera «urbanismo y asuntos sociales». Los aplausos del público subieron de tono. Ramón contraatacó: «Si el barrio residencial tiene tal déficit de instalaciones no sé por qué ustedes viven ahí si tienen hijos».

Por su parte, el concejal de EU, Javier Parra, alertó de la «alarma social» generada y mostró su preocupación «por la chispa y la instrumentalización en la recogida de firmas». El edil lamentó que el barrio de la Coma «no despierte la misma solidaridad».

En el cierre de intervenciones el alcalde Sagredo dijo que el centro de acogida «solo ha conseguido enfrentar a los vecinos», y por ello «queremos que sean ellos los que decidan los usos en todo el termino». El munícipe también abogó «por no criminalizar a los vecinos» de Montecañada.

La sesión congregó a numerosos vecinos (con pancartas en contra y a favor del centro), que llenaron el salón de plenos y que obligó a instalar una pantalla en el hall.