La feria de Aldaia vende un 20% más de tapas que en 2017

Muy positivo. Así es el balance que hace Miguel Quiles, presidente de Acoda, tras la Feria de la Tapa y el Comercio celebrada el fin de semana en Aldaia. Se ha vendido un 20% más de tapas que el año pasado. «Ya desde el viernes en la inauguración se vio que iba a ser un éxito. Y no solo la hostelería, si no también los locales comerciales han tenido un mejor resultado que el año pasado. En líneas generales se han superado todos los records, y esto ha sido posible gracias al esfuerzo y la dedicación de todos los comerciantes participantes, que han situado al comercio local en un nivel excelente», valora Quiles. El presidente de Acoda también quiere «dar las gracias a los vecinos y vecinas de Aldaia por la confianza que han mostrado en el comercio local de nuestro pueblo, ellos son la razón de existir de Acoda».

El alcalde Guillermo Luján también incide en el resultado positivo. «El comercio local de Aldaia ha vuelto a superarse, y a demostrar un nivel de profesionalidad e innovación excelente. No es fácil sacar adelante un evento de estas características, pero el trabajo que han llevado a cabo ha posibilitado que esta haya sido la Feria más exitosa hasta el momento».