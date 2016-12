Atropello en Berlín | La policía deja en libertad al único detenido por el ataque

La Fiscalía Federal alemana informó hoy de que el único sospechoso detenido tras el mortal atentado perpetrado el lunes en Berlín, un solicitante de asilo paquistaní, ha sido puesto en libertad.

La Fiscalía tenía hasta la medianoche de hoy para enviar a prisión al sospechoso, que fue detenido anoche después de que un camión arrollara a los visitantes de un mercadillo navideño, causando la muerte de 12 personas e hiriendo a 48. El Ministerio Fiscal ya había informado de que si no contaba con suficientes pruebas incriminatorias, el sospechoso saldría en libertad.

"Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento indican que no hay sospechas fundamentadas contra el acusado", manifestó el organismo en un comunicado.

El hombre, un joven de 23 años que residía en el albergue de refugiados instalado en uno de los hangares del antiguo aeropuerto de Tempelhof, dio mucha información durante los interrogatorios a los que fue sometido, pero negó haber participado en el atentado.

Testigos oculares vieron cómo el conductor del camión que arrolló a los visitantes del mercadillo huía del lugar de los hechos, pero en su persecución hubo lagunas, destacó la Fiscalía.

Las pruebas y análisis llevadas a cabo para comprobar si el detenido estuvo en la cabina del camión no han dado hasta ahora resultados, añadió para justificar la puesta en libertad.

El joven paquistaní, fichado por la policía por delitos menores pero en ninguna base de datos de presuntos terroristas, fue detenido por un coche patrulla a unos dos kilómetros del lugar del atentado, junto a la Columna de la Victoria situada en el céntrico Tiergarten.

Según habían explicado el ministro de Interior, Thomas de Maizière, el hombre entró en Alemania el 31 de diciembre de 2015 en Alemania tras haber supuestamente atravesado la ruta de los Balcanes y llegó a Berlín en febrero.

La pasada madrugada agentes de las fuerzas especiales de la policía registraron el albergue en el que residía en una operación en la que participaron alrededor de 250 efectivos, presumiblemente, dada la decisión de la Fiscalía, sin encontrar nada que incriminara al detenido.

En una declaración institucional, la canciller alemana, Angela Merkel, cuestionada por su política de acogida de refugiados, había reconocido que sería "especialmente repugnante" si se confirmara que el autor del atentado en el que murieron doce personas era una persona que había pedido asilo.

Mientras, Alemania sigue conmocionada por el atentado y alarmada por la sospecha de que su responsable ha huido y está armado, después de la puesta en libertad del único sospechoso detenido.

Las primeras informaciones según las cuales el autor del atentado fue detenido la misma noche del lunes a unos dos kilómetros del lugar de los hechos se desmontaron hoy, cuando la Policía admitió dudas sobre su implicación en el ataque, algo que finalmente se ha confirmado con su puesta en libertada.

Primero fue el ministro del Interior, Thomas de Maizière, quien dijo que el sospechoso -un refugiado paquistaní de 23 años que llegó al país en diciembre de 2015- rechazaba su vínculo con lo ocurrido.

Luego, tanto la Policía de Berlín como la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania reconocieron que probablemente no era el hombre causante de la matanza y también su alarma ante la posibilidad de que el autor o autores del atentado se encuentren huidos y posiblemente con un arma.

En rueda de prensa, el fiscal general de Alemania, Peter Franck ha indicado que por ahora no hay ningún vídeo reivindicando la autoría del atentado y ha reconocido que actualmente parten de la base de que "la persona detenida no es el autor pero no es una conclusión definitiva".

La Fiscalía federal recordó las similitudes del ataque en Berlín con el ocurrido el pasado 14 de julio en Niza, cuando un camión arrolló a una multitud y mató a 86 personas en esa ciudad francesa.

Aludió asimismo a la elección del objetivo, "destacado y simbólico", como es un mercadillo de navidad en pleno centro de Berlín, pero rechazó confirmar un trasfondo yihadista al recordar que no hay ningún vídeo en el que un grupo se atribuya el atentado.

El fiscal federal recordó que la "amenaza terrorista" pesaba y pesa sobre Alemania y subrayó que las fuerzas de seguridad eran conscientes desde hace tiempo de la posibilidad de que fueran atacados "objetivos blandos", como ha ocurrido.

Mientras, la policía alemana informó hoy de que las seis primeras víctimas mortales son de nacionalidad alemana, a las que se une un cadáver encontrado en el asiento del copiloto con un disparo de bala.

Clima de alarma y conmoción

En este clima de alarma y conmoción nacional, la canciller Angela Merkel se personó hoy en el lugar de la tragedia, acompañada por el titular de Interior, de Maizière, el de Exteriores, Franz-Walter Steinmeier, y el alcalde-gobernador de Berlín, Michael Müller.

La jefa del Gobierno y sus acompañantes dejaron una flor blanca, cada uno, junto a la vecina Gedächtniskirche, el lugar al que ciudadanos se habían acercado espontáneamente desde la noche anterior a dejar mensajes de solidaridad y duelo por las víctimas.

En una comparecencia previa, la canciller expresó su conmoción, tristeza e indignación por lo ocurrido y dijo que, de confirmarse que el ataque fue cometido por alguien "que llegó al país en busca de refugio", sería "especialmente repugnante".

Merkel garantizó que la autoría del atentado será esclarecida y sus responsables castigados según las leyes del país y expresó su rechazo a vivir "paralizados por el miedo ante el mal".

En medio de la conmoción, la derecha radical de Alternativa para Alemania (AfD) arremetió contra la canciller, a cuya política de acogida de refugiados responsabiliza de lo ocurrido.

La presidenta del partido, Frauke Petry, subrayó hoy, horas antes de surgir las dudas acerca de la relación del detenido con los hechos, que lo ocurrido demuestra que Alemania "ya no es segura" y exigió a Merkel reimplantar los controles de las fronteras.

Flores en recuerdo de las víctimas y un cartel que se pregunta

Las autoridades alemanas han reforzado la presencia policial en todo el país, especialmente en los mercadillos navideños y otros puntos especialmente vulnerables.