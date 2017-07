Trump afirma que ´´podría pasar algo´´ respecto al Acuerdo de París

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido la aplicación del Acuerdo de París contra el cambio climático, mientras que su homólogo de EEUU, Donald Trump, sugirió que "algo podría ocurrir" respecto a la posición estadounidense sobre este asunto.



"Veremos qué pasa, pero ya hablaremos llegado el momento. Si pasa algo sería maravilloso, y si no pasa nada estará bien también", dijo Trump en una rueda de prensa conjunta con Macron en París.



Macron expresó su respeto por la decisión de Trump de retirar a EEUU del Acuerdo de París y destacó que, pese a esa divergencia, la sintonía con Trump es total en los "grandes temas de comercio, seguridad", lucha contra el terrorismo o la necesidad de una estabilidad en Oriente Medio, Libia o el Sahel.



El presidente francés constató que hay que dejar a EEUU trabajar en su propia hoja de ruta, y transmitió que aunque no ha habido un cambio "repentino e inesperado", cree que existe una voluntad compartida de seguir trabajando "para encontrar el mejor acuerdo posible".



Macron recordó que los desacuerdos que mantienen están ligados a los compromisos electorales de Trump, especialmente en lo referido al Acuerdo de París, y destacó que aunque no coinciden ni en la lectura que hacen del mismo ni en su importancia, esto no debe impedir discutir sobre otros ámbitos. "Deseo seguir negociando sobre este tema tan importante", añadió Macron



Melania and I were thrilled to join the dedicated men and women of the @USEmbassyFrance, members of the U.S. Military and their families. pic.twitter.com/ZSdsJ0Bsbl