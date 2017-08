El Levante UD se estrena ante su más íntimo enemigo

Un Ciutat de València engalanado se estrena en Primera con un derbi entre dos íntimos enemigos. Levante UD y Villarreal, que llevan décadas pugnando en todas las categorías del fútbol español, miden sus fuerzas en el pistoletazo de salida de la temporada regular. Los azulgrana, que regresan a la máxima categoría con la intención de quedarse, se enfrentan a un Villarreal que ha hecho del Ciutat su estadio más productivo: 6 de 9 en los últimos partidos con 15 goles a favor. Un dato escalofriante.

El Levante UD estrena esta noche la remodelación de su estadio, que ya tiene pinta de Primera, y esta semana ha superado los 20.000 abonados, todo un récord histórico en la entidad levantinista y que habla bien a las claras de que el club está en auge.

Para el encuentro de hoy, Muñiz no podrá contar con su goleador y referente ofensivo, Roger, que todavía no se ha recuperado de su lesión. El delantero fue decisivo la pasada temporada en el ascenso de su equipo. Además, el equipo todavía no ha terminado de reforzarse en este mercado de fichajes, y se espera la llegada de algún que otro refuerzo de última hora. Tanto Lukic como Boateng, recién contratados, tendrán que esperar para debutar. El director deportivo del club, Tito, anunció novedades de jugadores para la próxima semana.

Siete bajas amarillas

Fran Escribá, por su parte, lamenta las siete bajas que tiene su equipo. Entre estas ausencias destacan jugadores como Bruno Soriano, Sergio Asenjo, Bakambu, Castillejo o Mario Gaspar, todos ellos titulares habituales a lo largo de la campaña pasada. A estas, se suman la de Cheryshev, que sigue fuera del equipo desde hace meses y la de Adrián Marín.

Ahora bien, el entrenador valenciano podrá contar con el fichaje estrella del equipo, Carlos Bacca, ya que el exdelantero del Milán está en plenas condiciones para debutar hoy con la elástica amarilla y se quiere estrenar como goleador.