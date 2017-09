"Los cambios en el equipo llegarán cuando tengan que llegar"

Si algo funciona, es mejor no tocarlo. Es el razonamiento al que se acoge López Muñiz para gestionar la plantilla del Levante UD en este inicio de temporada. El entrenador asturiano considera que el equipo está compitiendo a un buen nivel, a excepción de la segunda parte del pasado lunes en el Villamarín, y por eso defiende que no cree necesario acometer cambios en las alineaciones.

«No hay que dar más vueltas a lo ocurrido. El equipo está a muy buen nivel y jugando muy bien. Pensamos que había que darle continuidad al equipo y pensamos que había muchos días de descanso entre uno y otro partido», explicó ayer en relación a la derrota en Sevilla. «Sabíamos que si el resultado era de derrota, dirían que por qué hemos cambiado o no hemos cambiado», apuntó Muñiz, que reconoció la superioridad del Betis pero destacó la labor de sus jugadores. «En diez minutos se puso 2-0 y ya está. Ganó el partido el equipo que en esa parte del juego lo dominó y se puso por delante. En el fútbol es letal tener dos goles a favor. El equipo lleva la mitad de los puntos disputados y hay que darle mérito a lo que está haciendo el equipo» resumió.

Asimismo, el preparador asturiano fue inquirido sobre la escasa participación de los fichajes en estas primeras jornadas del campeonato. «Quedan 32 partidos y habrá minutos para todo el mundo. Hay gente que se está poniendo al día en conocimiento táctico y físico de la Liga y de los compañeros y el equipo está rindiendo a muy buen nivel y si tocas algo te puede salir bien o mal, por lo que hay momentos en los que lo mejor es esperar». Toda una declaración de intenciones que apunta al partido del sábado, en el que es probable que se mantenga una alineación titular muy similar a la que ha entrado en juego desde el estreno liguero. «Lo cambios llegarán cuando tengan que llegar, nosotros siempre decimos que para llegar al final de temporada necesitamos una plantilla de veintidós jugadores. Estamos en competición y cuando podamos los meteremos», subrayó el entrenador granota.

Respecto a esta situación, un nombre propio sobrevuela el partido del sábado ante el Alavés. Nano Mesa, que debutó en Sevilla, podría tener sus primeros minutos en Orriols. «Es difícil entrar en dinámica, tienen una gran competencia y jugará quien esté en mejores condiciones. Nano está como en una pretemporada, y a partir de ahí se tomarán las decisiones», indicó.

«En octubre nadie se descuelga»

Muñiz también entró a analizar el duelo ante los vitorianos. El Alavés llega al Ciutat de València en condición de colista y con la necesidad de puntuar. «El Alavés nos planteará un juego diferente y hay que adaptarse a ese sistema. Hay que hacer nuestro partido e intentar ser mejor que el rival. Debemos ser precavidos porque en octubre nadie se descuelga en la clasificación. No nos podemos descuidar y cuanto más completo sea nuestro partido, mejor», finalizó.

Pacheco: «Tenemos que conseguir sumar, al menos, un punto»

El jugador del Alavés, Fernando Pacheco, aseguró que el equipo vitoriano visita Orriols con el objetivo de lograr los primeros puntos de la temporada. «Vamos a ir a por los tres puntos a València, pero tendremos que conseguir sumar al menos un punto», avisó el portero, quien admitió que cuando pasan seis jornadas y no llegan los puntos, «es normal que se cree ansiedad». Sobre el Levante UD, Pacheco analizó que no ha cambiado respecto al año pasado y está «muy bien trabajado», motivo por el que los albiazules deben estar «juntos y ser solidarios». En este sentido, reclamó que tienen que ser «eficaces» porque no espera «un partido de muchas ocasiones». Por último, Pacheco también comentó la llegada de De Biasi, exentrenador del Levante UD, al banquillo blanquiazul. «Es muy cercano e intenta transmitir su confianza a los futbolistas», concluyó el guardameta extremeño.