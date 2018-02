"A día de hoy, no sé si la plantilla es mejor"

«Hay que subirse al tren mientras está en marcha». Fue la metáfora con la que Juan Ramón López Muñiz explicó ayer que los tres fichajes del Levante UD en el último día de mercado no tendrán nada fácil adaptarse a la dinámica del equipo. Sobre todo Rochina y Sadiku, que acumulan semanas sin competir. Por eso, a la pregunta de si la plantilla actual es mejor que la que comenzó la temporada en agosto, el entrenador azulgrana no fue ni mucho menos tajante. «A día de hoy, no lo sé. Hay dos jugadores que aún no han podido entrenar con nosotros. Hemos visto poco. Es una valoración que habrá que hacer cuando pase un poco de tiempo, sobre todo en mayo», apuntó.

«Necesitamos tener al equipo lo antes posible y hablo de todos, incluyendo a las incorporaciones. En el caso de Rochina, desde el nueve de diciembre no entrenaba en grupo. Estaba trabajando al margen y falta ver cómo se incorpora. Hay que evaluarlo muy bien», declaró el técnico.

En esta línea se pronunció sobre la posibilidad de que Pazzini debute mañana ante el Real Madrid. «Hay que ver cómo está. Ha llegado hace media hora. El último entrenamiento que hizo él con el equipo fue esta semana. Hay que valorarlo. Pero insisto, lo peor es que forcemos una reaparición y tengamos un problema muscular, porque no hay tiempo para problemas de ese tipo, y menos para jugadores nuevos, que vienen con ansiedad. Hay que ir con cautela. No podemos esperar un mes a incorporarlos, pero también hay que hacerlo con la máxima seguridad», afirmó.

Por contra, fue más directo cuando se le inquirió sobre Rochina. «Me ha dicho que desde el 9 de diciembre no se entrenaba en grupo. Eso es mucho tiempo y hay que ver cómo solucionarlo. Ha estado trabajando por su cuenta, ha tenido una gripe y hay que ver cómo se reincorpora. El preparador físico debe evaluar el riesgo de coger ese tren que está en marcha. Lo peor que nos podía pasar ahora es que alguno cayera con una lesión», advirtió Muñiz.

Asimismo, no quiso poner plazo para Sadiku, que llega al Levante UD tras dejar la mini pretemporada del Legia de Varsovia por el parón en la liga polaca.

Por otro lado, Muñiz no entró a comentar los posibles refuerzos que al final quedaron por el camino. «No es momento de echar la vista atrás o valorar situaciones que pudieron ser y no fueron. Sería perder el tiempo. Tenía muchas ganas de saber qué plantilla tenemos. Por ganas no va a ser. Vamos a trabajar muchísimo. Yo sé que, por parte de ellos, también hay esa predisposición», argumentó el preparador azulgrana.



Presentación oficial en Orriols

A partir de las 12.30 horas de hoy, después del entrenamiento del equipo, los nuevos fichajes azulgrana posarán en el césped del Ciutat con su nueva camiseta y serán presentados oficialmente junto a Quico Catalán y Tito. Sadiku llevará el dorsal 7, Pazzini el 17 y el 25 será para Fahad Al Muwallad.