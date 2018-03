Paco López cuenta con Coke Andújar como lateral izquierdo

Coke Andújar se ha convertido en el chico para todo de Paco López. El futbolista madrileño, que llegó al levante UD en este mercado de invierno en calidad de cedido por el Schalke 04 alemán, se perfila como el lateral izquierdo de nuevo cuño improvisado por el entrenador para el lateral izquierdo debido a las lesiones de Toño y de Luna. El primero estará 4 meses de baja tras ser intervenido quirúrgicamente de una dolencia en la cadera, mientas que su compañero Luna estará en el dique seco 6 semanas debido a una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Tras conocer estas dos lesiones que afectan a sus dos jugadores de banda izquierda, la dirección deportiva del club tomó la decisión de no firmar ningún futbolista pese a disfrutar de una ficha libe (hay 24 inscritos) porque para los dos meses que restan de competición no había nada interesante en el mercado. El club solo podría firmar jugadores sin equipo que no ofrecen un rendimiento inmediato. Ello obligó a Paco López a recomponer el puzzle. El entrenador de Silla piensa que la opción más válida es la de reubicar a Coke Andújar a la banda izquierda, ya que en la derecha mantener al capitán Pedro López es una buena opción y siempre está Shaq como recurso.

La otra opción que baraja el entrenador, aunque la menos probable, es la de alinear a alguno de los futbolistas del filial como titular de la banda izquierda. El paso de Paco López por el banquillo del Atlético Levante le ha hecho un perfecto conocedor de la cantera pero, debido a la máxima exigencia y loque está en juego, quizás sea mucho más sensato contar con Coke antes que Aly, convocado por Mauritania, o Iván Moreno, también del filial