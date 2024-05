La Fonteta s’acomiada de la lliga regular amb un plat fort

El València Basket rep esta nit (21 hores) a la Fonteta el Reial Madrid en el qual serà l’últim partit de la lliga regular en la pista valenciana i la penúltima jornada, ja que els taronja tanquen la competició este diumenge en la pista del MoraBanc Andorra. El partit de hui és de vital importància per al València Basket, que defén la quarta posició i, per tant, la possibilitat de tindre el factor pista a favor en els quarts de final dels playoffs pel títol. Amb la classificació entre els huit primers ja assegurada matemàticament després de la victòria de la setmana passada contra el Joventut de Badalona, ara l’objectiu dels de Xavi Albert en les dos jornades que resten és classificar-se entre els quatre primers. Per a fer-ho han de guanyar i esperar resultats dels seus rivals.

El partit de hui és tot un repte, ja que si el xoc és important per als taronja, no menys ho és per al Reial Madrid, que defén el lideratge de la Lliga i que necessita guanyar per a finalitzar primer en la lliga regular i, per tant, assegurar-se el factor pista fins a una hipotètica final. El conjunt blanc acumula 27 victòries en 32 partits, una més de les que suma l’Unicaja de Màlaga. Si guanyaren hui, els andalusos perderen en la seua visita al Barça, conclourien en el més alt de la taula, cosa per la qual saltaran al parquet de la Fonteta amb la màxima motivació. València Basket comença esta jornada en la quarta posició de la Lliga Endesa amb un balanç de 20-12.

El Reial Madrid arriba a esta penúltima jornada classificat ja per a la Final Four de l’Eurolliga, que es disputarà el 24 i 25 de maig.

El València Basket tindrà hui una altra important motivació: acabar amb la mala ratxa que li perseguix contra el Reial Madrid, equip enfront del qual ha caigut en les quatre vegades en les quals s’han trobat esta temporada. En la primera volta, el València va perdre per 83-74 en un xoc en el qual no va poder desactivar Facundo Campazzo i Walter Tavares. En l’Eurolliga no va presentar massa batalla a Madrid, on va caure per 96-86, però a València, un excel·lent primer quart de Brandon Davies li va impulsar per a aconseguir un xoc ajustat que, finalment, es va decantar del costat visitant (73-76). En les semifinals de la Copa del Rei, el Madrid tampoc va patir per a emportar-se el triomf per 95-76. El Reial Madrid ha eixit victoriós de la Fonteta en les últimes nou visites en la lliga regular. El conjunt taronja no guanya un partit d’esta fase de la competició al Reial Madrid des del 7 d’abril de 2013. El partit de hui serà el 92 de la història entre Reial Madrid i València Basket, amb un balanç de 63-28 per als blancs.

Amb l’absència del lesionat de llarga duració Boubacar Touré i el dubte fins a última hora de Brandon Davies per les molèsties en el genoll dret que li van fer perdre’s el partit de la setmana passada, l’equip taronja haurà de deixar de la convocatòria tres dels seus jugadors no formatius, un d’ells necessàriament un dels americans. Frenar el trident blanc Campazzo-Musa-Tavares, la tripleta de jugadors més influent de la competició, serà una de les claus perquè el triomf es quede a casa.

