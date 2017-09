Dénia da licencia para construir en primera línea de una playa en regresión de les Marines

La concejala de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, ha confirmado a Levante-EMV que el ayuntamiento ha dado licencia a la promoción de apartamentos Las Olas, que se levantará en primera línea de la playa en regresión del Blay Beach, en el litoral de les Marines. La edil ha explicado que, tras dar su visto bueno Costas al proyecto y constatar que no invadía el dominio público marítimo-terrestres, el consistorio se ha visto abocado a conceder el permiso. Ha explicado que denegarlo hubiera supuesto indemnizar a la promotora. La promotora pidió la licencia antes de que el Supremo tumbara el Régimen Urbanístico Transitorio (RUT) de Dénia, lo que ocurrió el pasado 3 de julio. Por tanto, esta licencia no quedaba afectada por la actual situación de no planeamiento.

La plataforma Protejamos la Playa ha calificado esta mañana de "tremendo error" que el ayuntamiento dé licencia para construir un bloque de 19 apartamentos de lujo en primera línea de la playa que junto a les Deveses sufre mayor regresión en el litoral dianense. Ha instado al consistorio a "informar públicamente a la ciudadanía sobre las circunstancias de este permiso de obras para un proyecto tan dañino". También advierte de que esta promoción terminará por destruir lo poco que queda de este tramo de playa de les Marines.

La playa del Blay Beach de Dénia desaparece cada vez que hay un temporal. El mar se traga la arena con la que, de tanto en tanto, Costas la regenera.