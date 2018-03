La oposición bloquea en Benissa subir el sueldo a trabajadores que cobran 900 euros

El Ayuntamiento de Benissa seguirá no se sabe hasta cuando con una estructura laboral y unos salarios de 2003, que es cuando se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está en vigor. El tripartito (Reiniciem, PSPV y Compromís) fracasó en el primer intento de sacar adelante un nuevo marco laboral y de sueldos. En Benissa, hay empleados que no llegan ni a mileuristas. Cobran 900 euros netos al mes.

El gobierno local llevó la nueva RPT, redactada por la asesoría Rodríguez Viñals, S. L., (al consistorio le ha costado 21.132 euros) al pleno. Pero el tripartito está en minoría. La oposición, formada por el PP y por el concejal no adscrito Isidor Mollà, no dejó ni que el punto se incluyera en el orden del día. El debate, eso sí, dio mucho de sí. El portavoz popular Arturo Poquet pidió más informes y deslizó que la subdelegación del Gobierno podría tumbar la subida salarial (de 600.000 euros al año). Mientras, Mollà lamentó que no se incluyera en la mejora de sueldos a los trabajadores de la firma municipal Benissa Impuls.

El alcalde, Abel Cardona, de Reiniciem, subrayó que el ayuntamiento es la empresa más importante del pueblo (tiene 183 empleados) y los salarios están desfasados. Dijo que era de «justicia» actualizar los sueldos. Finalmente pidió disculpas a los trabajadores por el «show».