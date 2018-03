Una abogada experta en urbanismo, candidata del PP a la alcaldía de Xàbia

Los populares de Xàbia no han remoloneado esta vez con su candidato a la alcaldía. La presidenta de PPCV, Isabel Bonig, le dio ayer la bendición a Rosa Cardona, una abogada de 43 años. Falta más de un año para las elecciones. Pero al PP de Xàbia le ha ido mal cuando ha elegido a un alcaldable a última hora.

Rosa Cardona ejerce de abogada experta en urbanismo, un perfil muy del gusto del PP. Y en la familia tiene quien le dé consejo. Su suegro, Jaime Soler, es un histórico de los populares xabiencs. Fue concejal con Juan Moragues de alcalde y presidente del partido.

Sin embargo, a Rosa Cardona no se le conocía afinidad por el PP. Sí se había arrimado a una de sus escisiones. Durante cuatro años, desempeñó el cargo de secretaria de grupo (asesora) de dos concejales que, elegidos por Nueva Jávea, pasaron al grupo de no adscritos cuando este partido los expulsó por votar a favor de que el socialista José Chulvi fuera alcalde. La ya proclamada candidata del PP conoce, por tanto, los intríngulis del ayuntamiento.