Les visites del ministre i les novenes de Petrés

De Cent en Cent. El cronista oficial d'Estivella, Lluís Mesa i Reig, repasa els esdeveniments més destacats a l'any 1917 com les baixes temperatures que es registraren al Camp de Morvedre

El 1917 va començar a la comarca amb un fred destacat. La neu i les baixes temperatures no van impedir que a Petrés s'iniciara el 6 de gener un novenari a la seua patrona, la Puríssima Concepció, a causa de la promesa que havia realitzat el seu rector Victoriano Andrés. Sembla que estos actes religiosos tingueren bona acollida, com no podia ser d'una altra manera en una societat tan religiosa com aquella. El corresponsal explica que l'èxit d'eixa activitat s'explica perquè l'orador sagrat era el destacat pare jesuïta Inesta i pel fet que va començar a fer-se en la capella de la patrona i hagué de traslladar-se després a l'altar major per la gran afluència de fidels. Sembla que el predicador era incansable perquè predicava de matí, vesprada i nit. La part musical va estar a càrrec d'Antonio Vila i de jóvens de la localitat. Entre estos rituals religiosos, celebrats fins al diumenge 14 de gener, cal destacar els oficis celebrats eixe dia i el dijous anterior. L'11 de gener es va realitzar una funció vespertina de xiquets i xiquetes. Quasi un centenar d'infants de Sagunt, dirigits pel coadjutor José Lerma, arribaren fins allí. També hi van estar els menors de Petrés. Va destacar no sols el sermó del capellà sinó «el discursito de un niño que hizo derramar las lágrimas».

El diumenge van arribar fins al municipi els fidels de Rafelbunyol acompanyats del rector Francisco Bernabeu. La visita es va produir perquè eixa població tenia encomanada la realització del sagrari de Petrés. Foren rebuts de manera solemne per tot el poble i voltejaren les campanes per a celebrar-ho.

Aquells dies a Sagunt va ser notícia la carta que li va escriure en el diari Ricardo Llobregat el 23 de gener al seu amic i alcalde amb la intenció que se li dedicara un carrer al capità d'infanteria José María Pallarés Pitarch, qui havia mort en les campanyes africanes el 19 de maig de 1914 amb tan sols 24 anys. Pertanyia una destacada família de la localitat i el seu pare era Vicente Pallarés Doménech. Havia estat soci de la Creu Roja i de la Societat Vitivinícola. Més de dos anys després, Llobregat demanava que el carrer de Terol passara a portar el seu nom, ja que allí fou on va nàixer i viure.

El 28 de gener el diari El Pueblo va esmentar el soterrar de José Bahilo en el cementeri civil de Sagunt. Es posava èmfasi en el fet que els seus fills José Joaquín i Manuel tingueren la valentia d'haver respectat la voluntat del pare. Es destaca la senzillesa i l'estima per la veritat que tenia este. A l'acte van assistir Rafael Barcia, Guillar Clarí i més representants del Centre Republicà i de la Joventut Republicana de la localitat.

Així va acabar el primer més de l'any. També hi fou protagonista el ministre Ruiz Jiménez per les diverses visites que va fer a Sagunt. Però esta i unes altres notícies formaran part del següent «De Cent en Cent».