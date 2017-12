125 anys de la inauguració de la font de Petrés per Blasco Ibáñez

Aniversari. Abans, les fonts públiques eran una necessitat per al consum humà d'aigua i, per tant, la inauguració era motiu de festa i signe de progrés

El 2017 ha suposat un temps d'aniversaris històrics. La siderúrgica o este mateix diari els han festejat. Però també és moment de tindre present altres celebracions que han passat més desapercebuts. En este cas, es troba la Font de Petrés, la qual 125 anys després de la seua inauguració continua com a element referencial de la plaça més destacada de la població. Hui en dia la construcció d'un element urbà d'eixes característiques no suposa una destacada notícia perquè l'aigua potable arriba a les cases. Llavors les fonts públiques eren una necessitat per al consum humà. La inauguració, per tant, era motiu de festa i signe de progrés.

En el cas de la font de Petrés, la iniciativa va ser de l'alcalde i president del comité Federal de la localitat Bautista Garcerà. El 1892 va pretendre que en la plaça de l'Església, nomenada aleshores de la Llibertat, s'intal·lara una font. Per a la inauguració, els carrers del poble es van omplir de banderes de colors nacionals. A més, amb l'esmentat motiu, s'hi van desplaçar grups procedents de Sagunt, les Valls, Puçol, Gilet, Canet, Algímia, Albalat i d'altres pobles de les Baronies.

La vespra, el dissabte 28 de maig, ja es desplaçaren fins allí alguns dels destacats oradors com Herrero, Martí Grajales i Roca. Però el protagonista dels convidats sens dubte fou Vicent Blasco Ibáñez. Aleshores era un jove federalista de 25 anys, conegut pels seus escrits i discursos. De nit, van celebrar al Casino Federal una vetlada amb la intervenció espontània de diferents persones com les del mateix escriptor. Estos dormiren en casa dels comercials José Gabriel Martí i Juan Mateu.

El diumenge de matí a primera hora del dia la banda de Petrés va fer una cercavila pels carrers del municipi, els quals estaven enramats per a l'ocasió. A les tres de la vesprada, la banda dels Garibaldis de Sagunt va tocar també pasdobles. Posteriorment, a les quatre s'inicià l'acte. Es va inaugurar la font amb la música de la Marsellesa i s'iniciaren els parlaments. L'alcalde va parlar del benefici que suposava la nova instal·lació i va donar pas a les diferents intervencions. El primer a parlar fou Eduardo Aparicio de l'Assemblea Regionalista Federal. Va criticar el balafiament dels governs monàrquics i com els republicans aprofitaven els recursos per a les obres públiques. Després, per part de la Joventut Federal Valenciana, intervingué Baldomero Vila. Va defendre el federalisme. Continuà Remigio Herrero, del Comité Federalista, qui va definir el concepte de progrés com a enemic de la monarquia i criticà el centralisme. Finalment parlà el més esperat: Vicent Blasco Ibáñez. Va esmentar els beneficis del federalisme i el de les actuacions del seu líder Pi i Margall. Demanà la separació església-estat i l'acabament del servici militar obligatori. Va rebre grans aplaudiments i les seues paraules foren molt seguides.



Segona visita oficial

Així va acabar un dia històric per a la població de Petrés. La referència d'aquell aniversari no s'ha d'oblidar en el temps. Fou la segona visita oficial de Blasco Ibáñez a una població de la comarca. Esta data i el seu significat, per tant, no pot passar desapercebuda ni per a Petrés ni per al Camp de Morvedre.