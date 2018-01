Los peñistas del núcleo histórico rondan los 3.900

La federación de peñas de Sagunt contará para las fiestas patronales del próximo julio con 100 nuevos peñistas. Así lo avanzó el presidente de la entidad, Ricardo Melià, en la última asamblea celebrada en el Consell Agrari. Tres nuevas comisiones han decidido participar de la fiesta, que cuenta ya con 77 peñas, compuestas por cerca de 3.900 personas.

Sin embargo, estas tres nuevas agrupaciones festivas -Por no variar, Los del río Palància y Ceda el vaso- tendrán que permanecer en lista de espera para conseguir un espacio en el recinto que les permita montar su cadafal, situación que ahora es inviable dada las dimensiones del mismo. «Hasta que una peña no se dé de baja, no hay sitio», explicaba Melià.

Esta coyuntura planteó desde el público alguna que otra queja durante la citada asamblea, al exponer que había cadafales vacíos o con pocas personas, mientras se tenían peñas en lista de espera para ocupar un espacio. Esta exposición obtuvo como respuesta la normativa.



Asistencia obligatoria

Pese a que estas peñas no contarán este año con cadafal, sí que participarán de todas las actividades que ya está programando la federación, salvo si incumplan los estatutos. En este punto, el presidente fue muy claro: «La no asistencia a dos reuniones conllevará la no participación en las fiestas», comunicaba en la asamblea, al mismo tiempo que daba la bienvenida a los nuevos integrantes.

Estas nuevas peñas, cuentan con un censo medio de 30 a 40 personas, la mayor parte jóvenes de 18 a 35 años.