Los vendedores del mercado achacan sus deudas a las «tasas abusivas» de Sagunt

Los vendedores ambulantes de los mercados de Sagunt apuntan a las «tasas abusivas» del ayuntamiento como la causa principal de la deuda contraída por parte del sector.

Unos impagos que ascienden a cerca de 500.000 euros y que se vienen arrastrando desde el 2010, tal y como avanzó el concejal de Mercados y Comercio, Sergio Moreno ( ADN Morvedre). Unos impagos que han llevado a regularizar la situación de los puestos de venta, no renovando a 72.

El portavoz de este colectivo de vendedores recuerda al consistorio, que el «Ayuntamiento de València redujo la tasa de mercados en un 10%, con una deuda muy superior a la de Sagunt, mientras que nuestra administración local no ha hecho nada al respecto pese a las veces que hemos solicitado una reducción de la misma», afirmaba el presidente de los vendedores, Jesús Ramírez.

Ramírez considera que «no se ha tenido en cuenta la situación de crisis por la que estamos pasando los vendedores y la poca ayuda que hemos recibido; al contrario, la tasa se ha mantenido pese a la dificultad de pagar que teníamos y seguimos teniendo», añadía.

El presidente expone cómo hay días de mercado en los que la recaudación no supera los 40 euros en muchas paradas, una cantidad «con la que no se puede asumir la tasa actual».

Los vendedores pagan al trimestre 305 euros por un puesto de seis metros cuadrados, tal y como avanzaba Ramírez, quien calificaba la cantidad de «abusiva y excesiva», una opinión que ha trasladado a los distintos grupos políticos con los que se ha reunido a quien les ha pedido la reducción del tributo y el cambio del pago trimestral a mensual. «Una buena solución sería que la placera pasara todos los meses a cobrar y, con este sistema, habría menos deuda, estoy convencido porque nos facilitaría a todos el pago».

Por otro lado, los comerciantes también han solicitado al concejal de Mercados que realice una convocatoria extraordinaria para la renovación de puestos de venta, pese a la resolución ya emitida, con el objetivo de que aquellos que han llegado tarde y no han podido renovar porque no han presentado los papeles a tiempo, puedan hacerlo, siempre que estén al día en sus pagos, terminaba Ramírez, quien lamentaba la imagen actual del mercado con decenas paradas vacías, una situación que también ha arrancado las críticas de los vecinos que protestan por la merma de oferta respecto a los meses anteriores cuando todavía no se había hecho la renovación y estaban todos los puestos de venta.

Los vendedores están a la espera de obtener respuestas a todas sus peticiones.