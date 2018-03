La comarca se vuelca con el Día de la Mujer

La concienciación feminista da pasos cortos, pero firmes, y un buen ejemplo son las iniciativas que ayuntamientos y colectivos de toda la comarca han propuesto durante esta semana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Uno de los más significativos llega desde Faura, cuyo ayuntamiento solicitará al Gobierno una ley de equiparación efectiva salarial entre hombres y mujeres y que destine recursos en Inspección del Trabajo y Seguridad Social para detectar y sancionar discriminaciones por razón de sexo.

Así lo recoge una moción aprobada por la junta de gobierno, que también muestra su adhesión a la huelga de mañana, «facilitando su desarrollo en cuanto a sus trabajadoras». En la propuesta también se insta al Gobierno a equiparar los permisos de paternidad y maternidad y que sean intransferibles y 100 % remunerados. Por otro lado, también se recoge en el documento, la integración del concepto de igualdad en decenas de ámbitos como el medio rural, la política o la educación.

Sagunt, por su parte, no solo se ha adherido a la huelga feminista sino que su alcalde, Quico Fernández, hace «una llamada a todos los partidos políticos, a todos los colectivos y a todas las personas de bien para que secunden esta huelga que es importantísima para una toma de conciencia para la igualdad de todas las personas». Además invita a los vecinos a una participación masiva, «porque no podemos asumir como sociedad democrática y libre que más de la mitad de nuestra población no tenga los mismos derechos».

Además de la huelga, muchos son los actos para conmemorar el día de la mujer, como en Gilet. Con la colaboración de Televisión de Gilet se ha realizado un vídeo-documental titulado Simplemente Mujeres, donde ha participado una amplia representación de mujeres, desde amas de casa a profesionales, «todas mujeres luchadoras y valientes». Anteriormente a la proyección, las Amas de Casa de Gilet realizarán una merienda. La tarde se cerrará con música en directo, con la actuación del grupo Bloody Mary.

En cuanto a la programación de Faura, hay prevista la lectura de un manifiesto para mañana a las 12 horas en la plaza Enric Garcés y para el viernes a las 19 horas, la escritora Rosario Raro presentará su último libro La huella de una carta en la biblioteca. La cena de mujeres tendrá lugar el sábado en el pabellón multiusos a las 21 horas.



Cáritas

También Cáritas Interparroquial de Quart de les Valls, Quartell y Benavites ha organizado diversos eventos, en concreto dos: Una eucaristía en acción de gracias por el don de la mujer, y a continuación una conferencia-merienda con Sor Aurora, superiora de la Casa Cuna Santa Isabel de València. Con esta charla se pretende mostrar la labor de dicha congregación y revalorizar la vida y la dignidad de la mujer.