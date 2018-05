la trobada de les nostres escoles

Una vegada més celebrem la Trobada de les escoles en valenciá. Des de l'any 1997, Gilet no havia tingut l'orgull de ser la seu d'aquesta festa tradicional al calendari escolar. Al igual que a moltes comarques del País, a totes, dediquem una data a celebrar, en plá festiu, que cada vegada més l'ensenyament en valenciá als centres escolars va en augment, que la implicació dels profesors es major en la recuperació de la nostra llengua com a vehicle educatiu que fará posible una escola de qualitat i en valenciá.

La llavor dels pares i mares, i de tota la Comunitat educativa, va fent que alló que, fa més de 30 anys, quan començaren les primeres trobades, pareixia un objectiu molt llunyá, al cap dels anys s'ha demostrat que, amb l'esforç de tots, ho hem aconseguit. Pero, no ens enganyem nosaltres mateix encara está molt lluny aconseguir que el valenciá, a tots els nivells tinga el mateix tracte que l'altra llengua, per lo que cal perseverar en les nostres actituts reivindicatives. Es necesari estar espectants davant l'atac, dels que pretenen frenar l'avanç del valencianisme cultural i llinguístic, lo que hem progresat en els últims anys no podem deixar que endarrerisca.

Tot alló que ajude a divulgar i enfortir aquest objectiu hi ha que recolzar-ho i per aixó fem les Trobades. Em queda fer una crida a totes les associacions, regidors, alcaldes, col.legis, instituts, pares, mares, per a que, amb la seua participació aconseguim una edició exitosa. Agraïr la llavor d'organització dels mestres i persones que formen la coordinadora de les escoles en valencià, sense ells no sería posible. Vos esperem, sereu benvinguts.