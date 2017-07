Ruge la hostelería valenciana

"Vamos a tener que cerrar mucha gente". Restauración, discotecas y pubs ponen el grito en el cielo ante la prohibición de aparcamiento nocturno en el carril bus urbano. "En ningún momento se nos habló de esta medida; se aprobó de la manera que se aprobó, cambiaron las placas y ya está", argumentaba el secretario general de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) Rafael Ferrando, ante una cincuentena de empresarios damnificados, reunidos en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Propietarios y gerentes, hombres y mujeres mostraron su descontento por las fatídicas consecuencias que ya sufren, pronosticando se agravaran en otoño, cuando el flujo de clientes vuelva a los tradicionales núcleos ciudadanos. "La situación ya está cerrada por parte del Ayuntamiento, a nosotros, el daño ya nos lo están haciendo. Vamos a pedir nombres, apellidos y porcentaje de pérdidas de trabajadores. Tenemos que hacer un pulso importante" declara Manuel Espinar presidente de FEHV. Acorde a la Ordenanza de Circulación (28/05/2010), Capítulo 2, artículo 56, con Barberá en el Consistorio, "se permitirá el estacionamiento en cordón en los carriles señalizados para la EMT-TAXIS..." Posteriormente, y a los cuatro meses de tomar posesión de la alcaldía, Joan Ribó declaraba en Radio Valencia: "En ningún momento hay un proyecto para prohibir aparcar en el carril bus... pero si nos los planteamos será cuando se pongan a funcionar los autobuses toda la noche" (Valencia Ciudad 23/09!2015).

Trabajadores nocturnos, no sólo del ocio y la restauración, deben restar a su salario el gasto generado por el uso de una plaza de aparcamiento. Aunque se apalabren precios de cuatro, cinco o seis euros por noche, en nada es comparable a no tener que pagar; titulares de locales se han preocupado por conseguir precios cerrados y plazas para sus subalternos. Víctor Pérez presidente de FOTUR, se revelaba ante el hecho de que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, "un funcionario paga dos euros con setenta céntimos al día por la plaza de aparcamiento" y los precios durante la noche "son de tres euros la hora". Un negocio, este de los parkings ligado a nombres como el de Alfonso Zamorano Aguado, antiguo alumno de IESE Universidad de Navarra, (Grupo AZA), titular de una saga empresarial con aparcamientos en Colón, Guillem de Castro, Cervantes, Cirilo Amorós y el de Ruzafa al que, en el dos mil trece, destinaron veintitrés millones de euros de inversión. También EMPARK es beneficiario, con locales en Mercado Colón, Reino de Valencia y Mercado de Ruzafa. "Llevamos tiempo conversando y sabíamos que la ocupación nocturna, de los mismos, en líneas generales, no superaba el 10%", comentaba el actual concejal de Mobilitat Sostenible, (Levante E.M.V., 10/04/2017)

Algunos de los asistentes confesaron haber sufrido coacciones, con remitente falso, a través de redes sociales: "Recibí amenazas y mi mujer estuvo muy mal"; "he tenido amenazas en las redes el primer día que puse que no estaba de acuerdo". En la voluntad del colectivo está el unir fuerzas generando ideas alternativas, "una plataforma de firmas; en un día obtuvimos cien", informaba Kike Sacristán, presidente de AEDIVA (Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Valencia); cartelería, haciendo hincapié en que "la gente debe saber que el Ayuntamiento no nos recibe, eso es lo que debe reflejar", Marc H. McCormack fundador del International Management Group, alecciona al lector en su libro "Los secretos del éxito" con mensajes como el de que: "No causaremos mucha sensación con nuestra oferta si resulta que la gente no la entiende". John J. Gabarro de Harvard Business School, en mil novecientos noventa y tres, publicó su obra "El proceso de asumir el mando", en la que especificaba que "lo más importante es conseguir que la gente trabaje en conjunto para alcanzar un objetivo en común y sea consciente de cuál es ese objetivo común€ El problema más difícil de una situación como ésta es no tener un objetivo común. La dirección se fragmenta y dispersa su actividad. Cada uno se ocupa de lo suyo. Nadie quiere fracasar". En palabras de Juanjo Carbonell, secretario general de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana: "El empresario se lo tiene que creer, cuando se va individualmente no hay fuerza", pero, "la indisciplina empresarial es lo que tenemos"; Carbonell, con sucinto análisis de los hechos apuntaba: "El derecho al pataleo es lo único; jurídicamente no hay nada que hacer". Espinar, de FEHV, informó que, "se necesitan quinientas mil firmas para la modificación de la ley. Aproximadamente hay cuatro mil locales de hostelería. El éxito es ponernos a trabajar"

Pero, ¿quién paga los platos rotos? La "clase nueva, lo trabajadores pobres". Sacristán, en entrevista, dijo: "No estás haciendo daño al pastoso, al que tiene dinero, ahí estás haciendo daño al que va justito de dinero". Personas que buscan momentos de ocio han de elegir entre ir al pub y pagar el aparcamiento o acudir a la discoteca pagando el parking próximo, sin poder disfrutar de ambas opciones. Gente joven y no tan joven, escurren su parco poder adquisitivo suprimiendo el cenar fuera de casa como algo inasumible, al tener que abonar el estacionamiento. Vecinos que aparcaban sin gasto alguno y que, al amanecer se movilizan para ir a trabajar a polígonos industriales, ahora, han de pagar por aparcar. La economista Carmen Herrero, en la radio, aseveró que aumentan las desigualdades:" Más pobreza y más ricos".

En las principales ciudades, para el dos mil veintinueve, se contempla la extinción del tránsito rodado particular; en Dubái, ya existen taxis aéreos. Ante la implantación de proyectos tajantes, cabe ofertar opciones que no interfieran en la complacencia de colectivos. En palabras del filósofo A. Meikljoh,: "Los hombres tienen dignidad€ sólo en tanto que participan en el intento de promover el bienestar común". Mª José Broseta desde la Federación de Vecinos de Valencia, apunta como necesaria la ampliación de servicios nocturnos en las líneas de autobuses. Frecuencia, más recorridos y totalidad de noches de servicio. Víctor Pérez presidente de FOTUR argüía: "Ante todo hay que ser persona, por encima de político". Y los afectados adujeron: "Esto tiene poca vuelta atrás". "No solamente protestar, crear un plan B". "En Ruzafa ya tenemos mil doscientas plazas contratadas de parking". "Hay que hablar con los seis sindicatos que hay y que bajen precios los taxistas en fin de semana". "Aquí el que peligra es el pequeño". "En Cánovas estamos de acuerdo en movilizarnos". Uno de los representantes políticos asistentes anunció: "Se está modificando la ley de espectáculo en vivo, está con texto y borrador; habla de la entrada de menores, no hay referencia, en el texto que estamos manejando, sobre la ley acústica". "Gandhi expandía su círculo de influencia entre los campesinos, silenciosa, lenta e imperceptiblemente. Aunque no tenía ningún cargo ni posición política, por medio del ayuno y la persuasión moral finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política impuesta a trescientos millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente ampliado", ("Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva", Stephen R. Covey).