Serpientes del verano

Aludiremos solo alguna que no todas de esas serpientes, pues ello, sería interminable, que en algunos casos son más bien víboras-de este verano -tan distinto de aquellos que ya se han alejado tanto en el tiempo -horros de noticias- que se llenaban de eso, que para facilitar su identidad se les calificaba de serpientes y que a veces se sustituían con supuestos monstruos como aquel del lago Ness.

1ª.- Como el franquismo goza cada vez de mas salud, podíamos porticar este apósito de viboradas, con algo que es a la vez, una prolongación ,como tantas, del nacionalcatolicismo, tan imbricado con el franquismo que como éste sigue y sigue... solo citaremos lo del párroco Jesús Calvo de Villamuñío (León) que con motivo, según él, del «glorioso» 18 de julio atribuyó a Franco blandura y demasiada nobleza porque debía haber fusilado más.

2ª.- Como continuidad tenemos lo del Pazo de Meirás, convertido en parque temático del franquismo, pues los herederos de aquel han encargado la gestión de las visitas (obligadas por ser BIC) a la Fundación Franco ,que como no podía ser por menos, hará una defensa a ultranza del genocida con todas las manipulaciones necesarias e innecesarias, incluida la de en contradicción con aquel párroco de León, de que el dictador no había fusilado a nadie, como nos manifestó en su día el portavoz de la Fundación. Y como suponemos que a más de uno se le quitaran las ganas de la visita, lo puede intentar con otro Palacio también de los Franco, de la Calle Damas en la Coruña, edificio El Cornide , que Barrie de la Maza, donó a la señora del dictador y podrán contemplar dos esculturas del maestro Mateo del Pórtico de la Gloria compostelano.

3ª.- Y para no ser menos hablaremos algo de Venezuela, aunque en este caso pueda ser más duro que hablar de Maduro. Ramón Blanco Bolín, gran amigo del ex Aznar, Inspector de Hacienda como él, presunto cerebro financiero de la Gurtel , inmune e impune como Aznar, ha obtenido autorización para explotar en Venezuela un grandísimo yacimiento petrolífero, sin que se le considere chavista, ni de extrema izquierda, (en su esplendor las dos varas de medir).

Recordemos algo de la declaración de Correa ante el tribunal: «cuando se registra el despacho de Blanco, me puse muy nervioso porque se llevaron mis escrituras y le dije que quería regularizar y él me dijo que no». Habló Correa también de la impunidad que le ofrecía Blanco al estar asociado a Arturo Fasana, gestor de la cuenta Soleado en Suiza. A mayor abundamiento en éste diario del pasado 24 de agosto, Dezcallar –exembajador en Washington, en El Metepatas título bien expresivo del articulo (y que no podía ser más que Trump) aludía a la asfixia económica iniciada por el Presidente contra el país bolivariano con la amenaza de una acción militar, y los efectos contrarios que todo ello, podía provocar a lo pretendido. Y recordemos que no llegará al mes Putin manifestó además de su admiración hacia Maduro su apoyo en todos los ámbitos.

4º.- Mejorando a Rajoy en su dotación 0,0,0, para la memoria histórica ( ¿a quién le interesa eso de la memoria , se preguntaba D. Mariano), el Ayuntamiento de Guadalajara de PP, (claro) giraron 2.000 euros como tasa por exhumar los restos del fusilado Timoteo Mendieta, realizado por su hija con 85 años, lo que parece que dista algo de aquella vileza de que solo se acordaban de sus ancestros en cunetas si cobraban subvenciones, que expectoró en su día el cavernario portacoz del gang, señor (es un decir) Hernando.