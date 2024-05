Jimena Amarillo: "Me pone enferma cómo funciona la música con la vaina del Tik Tok"

La cantante y compositora Jimena Amarillo Peiró (València, 2001) comenzó a labrarse una carrera ella sola durante la pandemia y ahora es uno de los nombres más cotizados del panorama musical independiente de la escena estatal. Ha publicado dos álbums de estudio y se produce su propia música. Después de pasar por decenas de festivales, recala en la capital de la Vall d'Albaida.

¿Habías estado antes en Ontinyent?

He estado de paso porque tengo muchos colegas de allí, pero no lo he visitado nunca.

Las entradas gratuitas se han agotado en seguida. ¿Cómo vives la gran respuesta que tienen tus conciertos, ya sea en grandes festivales como en municipios más pequeños?

No estoy acostumbrada a este tipo de festivales más recogiditos. Me hace ilusión, la verdad es que no sé muy bien a lo que voy y eso me gusta.

Tu música mezcla estilos con naturalidad.Te clasifican dentro del pop indie, pero también como cantautora, rapera, cantante lesbiana... ¿Te sientes cómoda entre tantas etiquetas?

Antes no entendía que se metiera la música dentro de etiquetas, pero ahora me da igual y me parece hasta divertido que la gente se invente conceptos de mi música y de cómo la hago.Me gusta ver cómo las personas describen mi música porque para ellas significa una cosa u otra. A mí no me apetece describir mi trabajo: que la gente lo llame como quiera, aunque considero que hago música de muñecos.

Desarrolla ese concepto...

Como la música la produzco yo tiendo a buscar sonidos de muñequitos, porque es un mundo que amo: siempre digo que soy rapera porque me gusta la perfomance y la contradicción. Puedo hacer una canción rap pero meterle guitarras.

Tienes más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify. ¿Cómo se gestiona ese éxito a los veintipocos años?

Ahora que llevo más tiempo en la música, me he hecho más madura y me doy cuenta de cosas que no veía hace dos años. Tiene que pasar un tiempo para descubrir quién eres y qué haces. Yo me río mucho, me dicen que me descojono de todo, porque tengo los pies muy en la tierra y me parece muy loco todo esto. Me gusta agarrarme al presente, no tengo nunca ninguna pretensión ni objetivo más allá de ser consciente de lo que me está pasando hoy.

Jimena Amarillo. / Levante-EMV

¿Cómo influyen las redes sociales y la velocidad a la que consumimos la música hoy en día en el proceso de creación?

Me pone enferma cómo está funcionando la música con la vaina del Tik Tok, porque yo nunca pensaba en hacer virales ni en llegar a personas a toda costa. Mi música la he hecho para mí y mis amigos. No comparto la manera en que se produce y consume la música hoy en día, si de repente llega un punto en el que todo se reduce a la viralidad y a estas cosas raras, yo ya no estaré aquí.

Tus letras hablan de tus vivencias cotidianas desde la sencillez y la sinceridad. ¿Cómo es el proceso de contar al mundo tu vida?

De normal no me expreso así y de mi boca muchas cosas no van a salir si no es raíz de una canción. La música me sirve para decir todo lo que siento de forma directa y sin tapujos.

El auge de la ultraderecha ha traído casos de censura y un amago de regresión en el ámbito de los derechos LGTBI. ¿Hay que ser reivindicativas en el escenario?

Yo sí que lo soy y me gusta decir que soy lesbiana para concienciar a la gente. En los conciertos intento meterme con todo el mundo para limpiar y que la gente que me escuche sea realmente la que quiero que me escuche, la que me apoya incondicionalmente. Si no te gusta como soy no te gusta mi música. No me da miedo, aunque tampoco digo cosas para que se me censure.

¿Da vértigo que te consideren una referente en la escena lésbica?

Antes me daba palo, pero ahora me encanta. Aunque no tengo un discurso bien formado, te das cuenta de que no hace falta, sino que basta con decir las cosas como las vive una lesbiana porque a lo mejor eso puede ayudar a otras personas.

¿Cómo influyó la pandemia a la hora de lanzar tu carrera?

Siempre me han dicho que soy una artista postpandémica, aunque yo digo que es mentira porque he sido un coñazo toda mi vida. Durante la pandemia me dio tiempo a hacer más cosas y como la gente se aburría me escuchaba. Encontré el sonido que más me gustaba, aprendí a producir y luego de repente ese verano se me metió una canción en Spotify sin que yo me diera ni cuenta y todo fue muy repentino.

¿En qué estás trabajando ahora?

El mes que viene saldrá una canción con un estilo totalmente nuevo, más urbano, producida con una amiga. En solitario estoy haciendo otro disco: siempre digo que la música no se me va a acabar nunca. Producir tú misma es un coñazo, pero te da más libertad.