Les previsions meteorològiques han millorat molt

Les previsions meteorológiques fetes pels professionals d´aquesta temàtica, els meteoròlegs, tant les persones que treballen en mitjans de comunicació, ràdio o televisió, o en ens públics, com el Meteocat i l´AEMET han millorat molt el seu grau d´encert d´ençà de la década dels 80, ja que els models numèrics afinen molt més en l´actualitat i permeten preveure la meteorologia a una resolució espacial molt millor que en aquell decenni. A més a més els meteoròlegs estan més ben formats, hi ha una gran investigació dins el camp de la meteorología per millorar les previsions meteorològiques a través dels models meteorològics, que ajuda als meteoròlegs a fer una millor previsió, i a més tenim els radars meteorològics que permeten fins i tot als profans de la materia saber si en les properes hores pot ploure o hi haurà una tempesta. És molt més complicat de fer una previsió meteorológica a Catalunya i a Espanya en comparació amb països amb un clima atlàntic, on es pot saber l´arribada dels fronts freds que originen les precipitacions, i especialment perquè l´orografia és més complexa respecte altres països. A Catalunya hi ha moltes més serralades que a Holanda, que és un país planer. També hem d´afegir que hi ha matisos meteorològics que no es poden explicar en els 5 minuts que dura l´espai de meteorologia a la televisió o el minut en un espai de ràdio. Sovint el temps que fa en un municipi és diferent de la meteorología que es viu al poble del cantó, pot fer molt vent en un indret i a pocs quilòmetres haver-hi calma, pot ploure en un lloc i a pocs quilòmetres llueix el sol.