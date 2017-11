Adéu a una figura icònica

Jaume Ortí va nàixer a Aldaia en 1947. Va viure i va estimar el futbol tota la seua vida fins que la mort ens el va furtar el 24 de novembre. La seua forma d'entendre al València CF l´ha fet mereixedor d'innombrables mostres d'afecte. El gest de Rodrigo Moreno –amb la perruca taronja que Jaume va fer famosa durant la seua etapa al capdavant del club- ens va fer recordar la figura d'un home que es va lliurar en cos i ànima al seu equip, als seus colors.

Amb Ortí al capdavant del València CF, l´equip va aconseguir alguns dels seus més importants èxits. Ja solament per això, paga la pena passar a la història del valencianisme. Però, a més, Jaume va fer de la seua manera de ser, de la seua proximitat, del seu caràcter obert i la seua bonhomia la millor bandera al servei del nostre club, de l´arrelament i el sentiment de pertinença a la nostra terra. Els qui el vam conèixer recordarem sempre el seu gran cor. Un cor blanquinegre del qual ha brollat la seua profunda passió per Mestalla, per l'afició i el seu afecte cap als jugadors. Però també per un amor sincer al seu poble, a la seua gent, a les seues tradicions, a l´olor a pólvora, els «palmitos» i la seua devoció i fervor pel Crist dels Necessitats.

Jaume era un home compromès amb els seus i amb les seues conviccions. No puc evitar recordar-lo en cada fita important del nostre poble. Sempre estava en les celebracions, però també en l´últim adéu a les persones del poble. Donar afecte als que ho passaven mal era una de les seues qualitats. Tots els qui l´hem conegut coincidim en que, per damunt de tot, va ser un home senzill, de poble. Ell deia que tenia dos pobles (Aldaia i Alaquàs). En alguna ocasió contava com va crear la seua empresa, al costat de son pare. Començant des de zero, va ser capaç de créixer fins mamprendre una empresa de més de 300 persones.

Crec que no m´equivoque quant dic que Jaume Ortí representa els millors valors que tota persona pot tindre. Valors que tenen a veure amb l´amor per la nostra terra, la nostra cultura, el nostre entorn, la responsabilitat, la innovació, la creença en les persones i en les seues capacitats, el treball en equip, l'esperit de superació i el convenciment sincer que l'esforç permanent acaba donant els seus fruits.

Jaume Ortí va posar els fonaments del que el València CF, per història i per èxits esportius, mereix ser: un equip campió. En aquests moments en els quals el club torna a competir amb els més poderosos de la Lliga, cal fer valdre la figura d'aquest president. Jaume Ortí va ser molt més que aquell personatge extrovertit al que mai li importava parlar amb els mitjans. Va aconseguir unir a un equip, va imprimir el seu segell propi a una etapa en el València que avui es mira amb orgull i amb nostàlgia, i que l'actual projecte sembla en el camí de recuperar.

Hui és un dia per a reconèixer la seua tasca, recordar la seua figura i tornar a valorar la seua forma de fer les coses; la de l'emprenedor que va muntar amb el seu pare una empresa, la de l'home conciliador que lluita pel que creu, el veí compromès amb el poble, la del líder que tot projecte necessita, la figura icònica que ha fet història. Fins sempre Jaume!