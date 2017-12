El mensaje del Rey

Ruego su entrega a SM a fin de que tenga ocasión de poder contestarme. No le oculten la realidad de su pueblo. Majestad, mis máximos respetos y consideraciones a la persona que no a la institución.

Hace muchos años mi respeto y credibilidad por y en D. Juan Carlos era de un elevado nivel. Transcurriendo el tiempo y los hechos, mi concepto de la casa real ha descendido a los bajos fondos.

Quiero decirle a SM que; tras el «mensaje» de la Navidad transmitido por las televisiones, el cual cae en saco roto por ser algo tan superficial, tan insípido, tan falto de espontaneidad y tan elaborado y hecho a la medida de unos determinados intereses que nada tienen que ver con los del pueblo; la casa real está de espaldas al pueblo español que con tanta crudeza ha sufrido y continúa padeciendo los rigores del robo, de la corrupción, del saqueo de lo público, de una INjusticia que beneficia hechos como pueda ser dejar a la infanta Cristina sin castigo siendo un paripé el juicio en tanto que el Ministerio Fiscal, o sea la institución acusatoria, hiciera lo contrario al dedicarse a la defensa de la imputada.

SM desconoce, o de no ser así el pueblo se indigna ante su discurso, la realidad de la situación de millones de españoles. ¿Acaso sabe que más de la mitad de los trabajadores cobran menos de mil euros al mes x 12 mensualidades en el caso de poder trabajar todo el año? ¿Acaso sabe que a millones de trabajadores les niegan derechos de vacaciones, entre otros, al jugar con la contratación temporal? ¿Conoce que se practica el sometimiento y la esclavitud con jornadas más allá de la legal, con contrataciones a jornada parcial pero cuya realidad es completa e incluso con prolongación de ésta pero pagando sólo lo estipulado en contrato? ¿Conoce la frase «si no te interesa, en la puerta hay doscientos esperando»?

No Majestad, no lo sabe, no lo conoce. Pues de lo contrario el pueblo no entendería que ello no lo denunciara el rey, el jefe del estado, en su «mensaje de Navidad».

¿Qué opina el rey de la «distancia» entre un sueldo muy común de millones de familias de 9.000/10.000€ año, y de 196.000€ año de la presidenta del congreso. Una diferencia de unos 187.000€ año ¡¡¡2.078%!!! Agradecería respuesta de SM El Rey, Jefe del Estado, Felipe VI. Como supongo que no la tendré. Le deseo salud abundante y generosa; al tiempo que se gane el sustento de su familia como cualquier hijo de vecino, con el sudor de su frente.